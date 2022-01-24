Başkan İduğ Çapın’ı mı şikayet etti?

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un meclis CHP grup toplantısında yaşanan tartışmaların ardından Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etmesi kulisleri yeniden hareketlendirdi.

İduğ'un söz konusu toplantıda tartışma yaşadığı ve kendisine istediği isimleri denetim komisyonuna seçtirmesine izin vermeyen CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ı mı şikayet ettiği sorusu gündeme geldi. Konuşulanlar ise, İduğ'un Kılıçdaroğlu'nu ilçede yapacakları açılışlara davet ettiği ve bunun yanında son yaşanan bu olayları da anlattığı ve ilçe başkanından da dert yandığı yönünde.

"HAİNLİK" SÖZÜ KÖPRÜLERİ YIKTI

CHP Bornova'da yaşanan bu ayrışmada köprüler çoktan atıldı. Hele İduğ'un yaşanan bu tartışmaları anlatırken "Yaptığımız çalışmaların sizler tarafından anlatılmaması, görmezden gelinmesi, 'iyi çalışıyor' deyip geçiştirilmesiyle olmaz bu iş. Yetkiyi alanların çıkıp birebir anlatması lazım. Bu kadar başarılı işin anlatılmamasının ardında iyi niyet arayamıyorum. Kötü niyet vardır, hainlik vardır" ifadelerini kullanması ayrışmayı geri dönülmez bir noktaya sürükledi.

Önümüzdeki günlerde tarafları dinleyecek olan CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in ona göre genel merkeze bir rapor sunacağı belirtiliyor.

Bakalım bu süreç nereye varacak?

Kent A.Ş'de avukat zararı mı yaşandı?

Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş'de murahhas aza Haldun Ertan'ın ayrılmasıyla yaşanan depremin ardından yeni bilgiler kulağımıza gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Kent A.Ş'de yönetim kurulu üyeliği de yaptığı belirtilen ve Başkan Cemil Tugay'ın şahsi avukatlığını da üstlenen Aylin Öz'le ilgili. İddiaya göre, Ertan ile Tugay arasında Aylin Öz'ün görevden alınmasıyla ilgili bir tartışma yaşanmış.

MİLYON LİRA SÖZ KONUSU

Buna göre Ertan, Kent A.Ş'nin kazanılabilme olasılığı olan bir davada, icrada olan bedelin alacaklıklara ödenmesini durdurmadığı ve davanın kazanılması halinde bile milyon lirayı bulacak bir bedel yerine konamayacağı için kamu zararı oluştuğunu ve bunun sorumlusunun avukat Aylin Öz olduğunu iddia etmiş. Ertan, Öz'ün yönetim kurulundaki görevinden alınmasını istemiş. Ancak Cemil Tugay, bunu kabul etmemiş. Söylendiğine göre bu dava da kaynak suyu işletmesi davasıymış...

Eğer belediye şirketinde iddia edildiği gibi gerçekten bir zarar oluşmuşsa bunun üzerinin kapatılmaması ve sorumlulardan hesap sorulması gerekir.

PATRONLUK KOLTUĞUNA FEYHAN YAŞAR OTURDU

Yaşar Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ın korona virüsten hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde 'patronluk koltuğuna' oturacak isim nihayet belli oldu. Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na duayen işadamı Selçuk Yaşar'ın büyük kızı Emine Feyhan Yaşar geçti. Kardeşi İdil Yiğitbaşı da başkanvekilliği görevini sürdürecek.

Feyhan Yaşar, Selçuk Yaşar'ın Onursal Başkan olmasından sonra 2004-2009 yılları arasında da holdingin başkanlığını üstlenmişti. Yani bu koltuğun yabancısı değil. Umarız Ege ekonomisinin lokomotif şirketlerinden Yaşar Holding, yeni dönemde de yatırımlarını artırır ve bölgede yeni istihdam olanakları yaratmaya devam eder.