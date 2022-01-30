Soyer’den yine BAL’lı atama

Bornova Anadolu Lisesi'nden 1977 yılında birlikte mezun olduğu dönem arkadaşlarını belediyeye dolduran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir 'BAL'lı atamaya daha imza attı. Soyer, BAL'dan dönem arkadaşı olan kadın doğum uzmanı Dr. Ali Resmi Eruçman'ı Alsancak Devlet Hastanesi'nden Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne transfer etti.

ÇİFT MAAŞ VERECEK Mİ?

Soyer, dönem arkadaşı olan ortopedi doktoru Kadir Devrim Demirel'i başhekimliğe getirdiği hastaneye geçtiğimiz aylarda da BAL 1977 mezunu olan üroloji uzmanı Dr. Arif Kutsi Güder'i transfer etmişti.Eruçman'la birlikte hastanedeki Soyer'in dönem arkadaşı hekim sayısı 3'e yükseldi. Soyer, belediyenin Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'na da yine dönem arkadaşı olan Dr. Sertaç Dölek'i getirmişti. Güder, Demirel ve Dölek'e ayrıca belediye şirketleri üzerinden ikinci maaşı da veren Soyer'in Eruçman'a da ikinci maaş bağlayıp bağlamayacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz.

BAŞKAN GÜRBÜZ'E BÜLENT ERSOY ŞOKU!

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, "silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla 7 yıl hapis istemiyle yargılandığı mafya davasının önceki günkü duruşmasına katılmadı.

'BU NASIL KILIK BÖYLE?'

Akşamında ise, şarkıcı Bülent Ersoy'un Alsancak'ta sahne aldığı mekanın ön sıralarına kuruluverdi. Geceye katılanların aktardığına göre Ersoy, Başkan Gürbüz'ü baya iğnelemiş, hatta ezmiş desek yeridir! Ersoy, geceye spor bir kıyafetle gelen Gürbüz'e "Sen nasıl belediye başkanısın böyle? Başkan dediğin şöyle biraz ağır giyinir. Takım elbise, kravat hiçbiri yok. Bu nasıl kılık böyle?" demiş. Yine aktarıldığına göre geceye bir belediye başkan yardımcısı ise takım elbise ile katılmış. Ersoy, "Hah işte böyle olacaksın" deyip bu başkan yardımcısını ise övmüş.

PEŞİNDEYİM UĞUR ABİ!

Söze geldi mi "Türkiye'nin en güvenilir adamıyım" havalarına giren Uğur Dündar Abimiz hiç kusura bakmasın ama kendisinin peşini bırakmaya hiç niyetimiz yok.

FOTOĞRAFLAR ORTADA

Biliyorsunuz Dündar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u öve öve bitiremediği yazısını mazur göstermek için "İduğ'la hiç bir araya gelmedim" demişti. Biz de önüne hem de Bornova Belediyesi'nin etkinliğinde bir arada oldukları fotoğrafları koyduk ve bir zamanların efsanesinin doğruyu söylemediğini gösterdik. Ancak hakaret etmeye geldi mi bize twitter'da demediğini bırakmayan Dündar, bu fotoğrafları yayınlamamızın ardından adeta dilini yuttu. Konuşsanız ya Uğur Abi! Hani İduğ ile hiç bir araya gelmemiştiniz? Bu arada tekrar sorayım... Siz, hiç bir araya gelmediğinizi söylediğiniz İduğ'un çocukluk hayallerini, derslerinde başarılı bir çocuk olduğunu falan nereden öğrendiniz? Onu da bir açıklayıverin de aydınlanalım...