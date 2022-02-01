Kılıçdaroğlu ne diyor, CHP’li vekiller ne yapıyor?

İzmir'in gündemindeki en önemli projelerin başında Çeşme Turizm Projesi yer alıyor... On binlerce kişiye istihdam sağlayacak milyarlarca liralık bir yatırım söz konusu... Ancak, İzmir'de yerel yönetimleri elinde bulunduran CHP, bu projeye destek mi veriyor karşı mı çıkıyor, belli değil.

Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer, projeye karşı çıkmıyor, bu şekilde de desteklemiş oluyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN OLUMLU MESAJ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, daha önce bu projeye karşı çıkmanın vatan hainliği olduğunu bile söyledi. En önemlisi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Nisan ayında proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elbette destek veririz. Yapılan her yatırım çevreye ve kente zarar vermemek kaydıyla değerlidir.

Çeşme projesine eğer İzmir halkı tarafından benimsenirse, betona dönüşmezse; ülkeye değer katacak bu projeye negatif bakmayı düşünmüyoruz" dedi.

TAVRINI NETLEŞTİRMESİ GEREKİYOR?

Durum böyleyken, CHP İzmir milletvekillerine ne oluyor? Hepsi projeyi karalamak için bir yarışa girmiş durumdalar.

En son da Tunç Soyer'in siyasi müttefiki Murat Bakan çıkmış ve "İzmir'e 'ihanet etmelerine' izin vermeyeceğiz" demiş. Bu kentte yerel iktidar CHP... İzmir için böylesine önemli bir proje gündemde ama CHP'li isimler, bu önemli girişime nasıl baktıkları konusunda adeta bir kakafoni oluşturmuş durumda. Beyler! CHP, bu projeye karşı mı değil mi? Tunç Soyer ve Ekrem Oran mı doğru yapıyor yoksa milletvekilleri mi? Artık CHP'nin bu konuda kararını vermesi gerekiyor.

BAŞKAN YARDIMCISI NECATİ KIRMAZ BU NASIL İŞ?

Elimde Menderes'te 23 Mart 2021'de verilmiş bir yapı ruhsatı var. Yapıyı inşa eden müteahhit şirket Gaziemir'den... Binayla ilgili işlerin önemli bölümünü de yine Gaziemirli şirketler üstlenmiş. Dikkat çekici olan ise, statik projesinde imzası olan isim... O da Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dan başkası değil... Yani CHP'li Başkan Halil Arda'nın sağ kolu... "Proje Menderes'te, Kırmaz ise Gaziemir'de görev yapıyor. Ne var bunda?" diyebilirsiniz... Ancak bana göre burada önemli bir etik sorunu var.

İNSANLARIN AKLINA GELEN SORU

Gaziemir Belediyesi'nde imar ve planlama ile ilgili tüm işler ve birimler Kırmaz'a bağlı. Gaziemirli müteahhit şirketler ilçede yapacakları inşaat işleriyle ilgili Kırmaz'a bağlı bu birimlerden izin ve belge alıyorlar. Kırmaz da Menderes'teki iş için Gaziemirli müteahhit şirketle iş tutuyor. Kırmaz, ticaret yapacaksa neden Meclis üyesi oldu ve üzerine bir de başkan yardımcılığı görevini üstlendi? Bu yapı belgesini gören kişinin aklına "Acaba ortada bir al gülüm ver gülüm mü var?" diye bir sorunun gelmesi doğal değil mi? Kırmaz bir açıklama yapsa da aydınlansak!