Kent A.Ş. 20 milyon lira daha yutuyor

İzmir'deki belediyelerin önemli bölümü çiftlik gibi yönetiliyor. Bağlı şirketleri de öyle... Belediye başkanları nasıl olsa kendi ceplerinden çıkmadığı için belediyelerin ve şirketlerin parasını kafasına göre harcıyor. Maalesef her biri İzmirlinin parasını öğüte öğüte bitiriyor. Bunlardan biri de Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş'dir dersek yanlış olmaz.... En son bu köşede Kent A.Ş'de istihdam edilen 150 kişinin şirket işlerinde değil doğrudan belediye birimlerinde belediye işleri için çalıştığı konusunda bize gelen bilgileri aktarmıştık.

SERMAYE ARTIRIMI YAPILACAK

Çünkü, Başkan Cemil Tugay'ın belediyenin bütçesi üzerinden hesaplanan istihdam limitini doldurduğu için işe alımları Kent A.Ş. üzerinden yaptığından bahsetmiştik. Tabii hal böyle olunca şirket zarardan kurtulamıyor. Belediye şirkete şimdi de 20 milyon lira daha aktarmaya karar verdi. Bu paranın sermaye artırımı şeklinde yapılmasını içeren önerge meclise geldi. Önümüzdeki toplantıda karara bağlanacak. Şu belediyeler ve şirketlerindeki bu zarar düzenine son vermedikçe İzmir'in iki yakası bir araya gelmez.

YALIÇAPKINI'NDAN HABERLER

BÜYÜKŞEHİR'DE DİKKAT ÇEKİCİ ATAMALAR!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ne olsa bize ulaşıyor. Bunu daha önce de yazdık. Kaynağımız çok. Bu kaynaklardan çok önemli olan biri var... Onun verdiği bilgilerle çok önemli haberlere imza attık. İsmini vermeyeceğim. Kendisinden İzmir'in simgesi olan bir kuş türü olan "Yalıçapkını" olarak bahsedeceğim. Ondan gelen haberleri doğrudan onun ağzından paylaşacağım. İşte "Yalıçapkını"nın son aktardığı bilgiler:

AGRA'DAN TRANSFER

Erhan Bey... Büyükşehir Belediyesi'ndeki yanlışları Yeni Asır olarak siz de yazmasanız bu kentte kim yazacak bilmiyoruz. Size 3 haberim var. İZELMAN üzerinden Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü, Güney-Kuzey Bölge Yol İşleri Müdürlüklerinde Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe kaynaklı olduğunu düşündüğümüz ilginç atamalar yapıldı. Gökçe ile yakın arkadaş olduğu belirtilen ve belediyeden birçok ihale kazanan Agra şirketinden H.B, T.D, U.B. isimli 3 inşaat mühendisi buralara alındı. Yine başka bir müteahhitlik firmasından bir teknik personel de benzer müdürlüklerde istihdam edildi. Ayrıca yol ve yeşil alan ihale birimine belediyeyle iş yapan bir müteahhitin F.M. isimli oğluna da işbaşı yaptırıldı. Bildiğimiz bundan Başkan Tunç Soyer'in haberi olmadığı... Belediyeden iş alan müteahhit firmalardan gelen teknik elemanların böyle kritik noktalara yerleştirilmesi bize dikkat çekici geldi. Bilginiz olsun...

DÜŞENKALKAN'IN 3 YAKINI

İkinci konu ise şu: Geçtiğimiz günlerde köşenizde Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer'in işe alınmaları için gönderdiği bazı kişilere İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahsen Düşenkalkan tarafından kötü davranıldığı ve bu nedenle Neptün Hanım'la Ahsen Hanım'ın arasının bozulduğu yönünde bir kulis notu kaleme almıştınız. Bu arada biz de biraz araştırınca Ahsen Hanım'ın Ç.D, Z.M.P. ve K.D. isimli yakınlarının belediyede çalıştığını tespit ettik... Bu tartışmayı da dikkate alınca bu bilgiyi de size aktaralım dedik.

SOYER'İN GİZLİ KAÇIŞ ÜSSÜ

Erhan Bey... Bu arada Başkan Tunç Soyer'in kendisine yoğunluktan kaçmak için bulduğu bir yerden bahsedeceğiz. Burası Selçuk'un Gökçealan Köyü'ndeki Yedi Bilgeler Oteli... Soyer, gözden kaçırmak istediği görüşmelerini burada yapıyor. Bu hafta sonu da Neptün Hanım'la oradaydı. Yanlarında bir aile daha vardı. Soranlara bu kişinin milletvekili olduğu söylediler.