Operada baştan sona rezalet... Yazıklar olsun!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da inşa etmeye çalıştığı opera binası işinin içinden çıkamadı. Proje, İzmir yerel yönetimler tarihinin en büyük skandallarından birine dönüştü. Dünya yerel yönetimler tarihine de İzmir açısından bir "utanç" vesikası olarak geçti. Havlu atan belediye, şimdi burayı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ya da tiyatro merkezine dönüştürmeyi planlıyor. İlk özel opera binası hayaliyle çıkılan yolun sonu huzurevine çıkacak gibi görünüyor...

DAHA BAŞTAN SAKAT DOĞDU

İzmir'in prestij projesi daha baştan sakat doğdu. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2017'de projenin ihalesine çıkarken şartnameye özel bir madde koydu. Buna göre, ihaleyi kazanabilmek için daha önce opera sahnesi inşa etme şartı getirildi. Türkiye'de bu şartı yerine getirebilecek firma yoktu. O yüzden Ankaralı Çağdan Mühendislik, ihaleye daha önce opera sahnesi inşa eden Avusturyalı Waagner - Bıro Austria Stage Systems AG'yi ortak alarak ihaleye girdi. Teklifler içinde bu şartı yerine getiren tek ortaklık da onlar oldu. Bu yüzden 429 milyon lira ile diğerlerinden 102 milyon lira daha yüksek teklif sunmalarına rağmen ihaleyi aldılar.

UZMAN FİRMA ÇEKİP GİTTİ

İşin daha da kafa karıştıran yanı, Avusturyalı ortağın inşaatın başlamasından kısa bir süre sonra çekip gitmesi oldu.

İnşaat, Başkan Tunç Soyer ve dönemin Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kararıyla ihaledeki özel şartı tek başına yerine getiremiyor olsa da konsorsiyumun diğer ortağı Çağdan Mühendislik'e devredildi.

Belediye, Ankaralı firmanın maliyetlerini düşürmek için projede kullanılacak demir miktarını bile azalttı ancak olmadı. Belediye bu işi beceremedi. Belki de baştan beri bu işin olmayacağı görülüyor ancak arada birilerinin para kazanması için iş devam ettiriliyordu. Nitekim firma, yapılan onca desteğe rağmen 5 yıldır devam ettiği inşaatı sürdüremedi. Yüzde 50'ler seviyelerindeki inşaat aylardır durmuş halde.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ YAPILACAK

Basına dün yansıyan haberlere göre Büyükşehir'in yüklenici firmayla yaptığı görüşmeler sonucunda son teknoloji opera binası için 1.5 milyar TL'lik bir rakamın daha ödenmesi gerektiği kanaatine varıldı.

Bu nedenle belediye ekonomik yapısına büyük yük getirecek projede değişikliğe gidilmesi yönünde karar aldı. Buna göre, anlaşma tamamlanır ve şartlar uygun hale gelirse opera binası fonksiyonundan vazgeçilerek bina kaba inşaat halinden başka bir fonksiyona dönüştürülecek. Burasının belediyenin geçtiğimiz yıl kurduğu şehir tiyatroları merkezine dönüştürülmesine yönelik fikrin yanında yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi olması yönünde de görüşler var. Son kararı Soyer verecek.

TÜNEL DE PATATES DEPOSU OLUR

Evet gelinen nokta kocaman bir çukur!....

Diyecek bir şey bulamıyor insan... Türkiye'nin ilk özel opera binası hayalinden yaşlı bakım rehabilitasyon merkezine düşüş... Bu tam bir trajedi... Beceriksizliğin zirvesi... Bu İzmir Büyükşehir ve CHP tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Belediye bu gidişle Buca-Otogar arasında yapımına başlanan ancak aylardır yarım kalan tüneli de bir süre sonra patates deposuna çevirirse şaşırmamak lazım....