CHP, FETÖ’cü Oğuz’u vekil adayı mı yapacak?

CHP, silahlı terör örgütü FETÖ üyeliğinden yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'u baş köşede tutmaya devam ediyor. Oğuz, önceki gün soluğu yine cezaevinden çıktıktan sonra 3 kez ziyaret ettiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezdeki makamında almış...

Sosyal medyadan da ziyaret fotoğraflarını paylaşıp, "Sayın Genel Başkanım, sizi çok sağlıklı ve her şeye hakim gördüğüm için çok mutluyum iyi ki varsınız" demiş ve paylaşımını kalp ve nazar boncuklarıyla süslemiş.

KILIÇDAROĞLU YAPARSA ŞAŞIRMAM

FETÖ üyesi olmaktan hapis cezası alan ve bu İstinaf Mahkemesi tarafından da onanan Oğuz'un dosyasına Yargıtay'dan da onama gelebilir. O zaman da kalan cezasını çekmek için tekrardan hapse girecek. Çok derinlerden değil ama bir kaç yerden "CHP, Burak Oğuz'u önümüzdeki seçimde İzmir'den milletvekili adayı yapacak" diye duydum. Zaten FETÖ ile söylem birliği halinde olan ve FETÖ'cülere özgürlük vaatlerinde bulunan Kılıçdaroğlu, bunu da yaparsa şaşırmam...

CHP'DE HANGİ VEKİLLER GİDİCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran 2023'te yapılacağını açıkladığı seçimler öncesi CHP İzmir kulisleri şimdiden kaynıyor. Selin Sayek Böke, Tuncay Özkan, Mahir Polat, Murat Bakan gibi isimlerin yeniden aday gösterilmesine "yüksek ihtimal" gözüyle bakılıyor. Ancak sık sık ön seçim çıkışında bulunan ve ön seçim olmazsa aday olmayacakları yönünde mesajlar veren Atila Sertel, Tacettin Bayır ve Kani Beko gibi isimlerin bu dönem çizik yiyeceği ifade ediliyor.

BANU ÖZDEMİR DE KONUŞULUYOR

Yine Buca'da istediği ismi belediye başkan adayı yaptıramayınca Parti Meclisi'nden (PM) istifa eden Sevda Erdan Kılıç'ın da bu dönem listeye alınmayabileceği belirtiliyor. Soyer'in ekip arkadaşı PM üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun da listeye girmesine kesin gözüyle bakılırken İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden Çav Bella yayını yapılması sırasındaki paylaşımları nedeniyle yargılanan ve beraat eden Banu Özdemir'in de aday gösterilebileceği kaydediliyor. Özdemir'e özellikle İl Başkanı Deniz Yücel'in de destek verdiği öne sürülüyor.

MELİH YALÇIN'A İKİNCİ MAAŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çift maaş dağıtmayı seviyor.

Şimdi de danışmanı yaptığı Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Başkanı ve TMOBB İzmir Koordinasyon Kurulu eski Dönem Sekreteri Melih Yalçın'a İzmir Metro'dan ikinci maaşı bağladı.

Yalçın, şirket genel müdürü Sönmez Alev'in yerine yeni yönetim kurulu üyesi oldu. Hayırlı işler, bol kazançlar!