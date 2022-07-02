İzmir sanayi şehri oluyor

İzmir'de yıllardır "Ne şehri olalım?" diye konuşulur, tartışılır. Turizm mi, tarım mı, sanayi mi diye kafa yorulur ve hiçbir sonuca varılamaz... Tartışma da öyle uzayıp gider. İzmir'in tarım kenti olma vasfı da baskın ancak son günlerde sanayi kenti olma vasfının giderek ağır basmaya başladığı da bir gerçek. Bunu bizzat Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ortaya koydu.

İzmir'de konuşan Hisarcıklıoğlu, "İzmir için müthiş bir veri var. 90 bin üreticimizi, 4 bin ürünümüzü analiz ettik. Sanayinin lider şehirleri ortaya çıktı. İzmir burada ikinci.

İstanbul'dan sonra İzmir geliyor. 4 bin üzerindeki ürünün 373'ünde Türkiye birincisi İzmir oldu. Üretme kapasitesi açısından İzmir ilk ikide" ifadelerini kullandı.

SERBEST BÖLGE UÇURACAK

Yani biz kentsel gelişim anlamında belki Bursa, Konya, Eskişehir gibi illerin gerisinde kalıyoruz ama sanayide de her geçen gün büyüyoruz. Örneğin bugün sayfalarımızda İzmir'in iki önemli şirketinin toplam 1 milyar lirayı geçen yeni yatırım haberleri var.

Ayrıca çok daha önemli bir müjde haberi daha var. O da Ege Serbest Bölgesi'nin bir benzerinin de Bergama'da kuruluşunda sona gelinmesi. Sadece bu bölge 4 milyar dolarlık işlem hacmi ve 2 milyar dolar ihracat potansiyeli oluşturulacak. Bu da İzmir'in sanayi kenti olma vasfını daha da perçinleyecek.

Yani sürekli "Ne şehri olalım?" diye kafa yormaya gerek yok, önce kendimizin hangi alanlarda güçlü olduğumuzun farkına varalım ve ona göre hareket edelim.

İZBETON'a bravo

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON'u bu köşede sık sık eleştiriyoruz.

Hatta hak ettiğini düşündüğümüz zaman yerden yere de vuruyoruz... Ancak, İZBETON'dan şimdi yukarıda basettiğimiz 'sanayi şehri' olma vasfımıza katkı sağlayacak güzel bir haber de var. İZBETON, Büyükşehir tarafından bugüne kadar dışarıdan temin edilen kent mobilyalarının üretimi için Bornova'da 15 milyon lira yatırımla tesis kurdu. Dün törenle açılan fabrika 30 yeni istihdam sağladı. Bu sayı ve yatırım miktarının önümüzdeki süreçte daha da artırılacağı açıklandı. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümü İZBETON üzerinden iş adamlarının kurduğu kooperatiflere pas etmesini elbette ki sonuna kadar eleştireceğiz, bu şirketin görev alanındaki bozuk yolları her zaman gündeme getireceğiz ancak "üretim" adına atılan bu adım için de İZBETON'u ve Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yı tebrik etmemiz gerekiyor.

Yeter ki, İzmirlinin karşısına üretim ve hizmetle çıkmaya devam etsinler...

SAĞLIKÇILARDAN SİTEM VE TALEP

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin salgınının ardından başlattığı sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabilmesi uygulaması dün sona erdi. Ulaşımdan devasa zararlar eden Büyükşehir Belediyesi, bu açıdan kendisini haklı görebilir. Ancak sağlık çalışanları, pandemi döneminde verdikleri üstün mücadele ile pozitif ayrımcılığı hak ettiklerini bir kez daha gösterdiler. Bu nedenle Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir Şube Eşbaşkanı Erkan Batmaz'ın uygulamaya son verilmesine "Demek ki değerimiz bu kadarmış" diye sitemde bulunmasını da haklı görmeliyiz. İzmir'in tanınmış hekimlerinden Dr. Funda Müftüoğlu, Başkan Tunç Soyer'i etiketlediği paylaşımında tabloyu güzel özetlemiş: "Emniyet personeli can ve mal güvenliğinden sorumlu. Bizler de can sağlığı, sağlıklı ve güvenli nesillerden... Eee o zaman bizler niye ayrıştırılıyoruz?"