CHP İzmir’de 6’ncı vukuat patladı!

CHP'nin İzmir'deki belediye başkanlarıyla ilgili vukuat üstüne vukuat patlıyor. Şimdi de dün gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile ilgili "rüşvet" iddiaları ortaya atıldı...

- CHP İzmir'de ilk şoku Urla'da yaşadı.

Burak Oğuz, Urla Belediye Başkanı'yken tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesinin onadığı cezası Yargıtay tarafından da onanırsa tekrar hapse girecek.

- Menemen Belediyesi'nde CHP'den seçilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, hurda yolsuzluğu davası çerçevesinde tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Aksoy tahliye oldu, yargılaması ise sürüyor.

- Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanıyor.

Skandal ilk ortaya çıktığında söz konusu sosyal medya paylaşımlarını yaptığını reddetmeyen CHP'li Arda, şimdi bunları kendisinin yaptığını kabul etmiyor. Mahkeme, sosyal medya şirketinden gelecek yazıya göre karar verecek.

KADIN BAŞKANA 2 DAVA BİRDEN

- Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de ilçedeki bir manavı mafyaya kurşunlattığı gerekçesiyle 7.5 yıl hapsi isteniyor. Ağır Ceza Mahkemesi'deki davası karar aşamasına geldi.

- Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, Mordoğan meydan ihalesinin kanunen yasak olmasına rağmen CHP'li bir meclis üyesinin firmasına verilmesiyle ilgili "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla yargılanıyor. Bu davadan hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor.

- İlkay Hanım'in tek vukuatı bu da değil.

En son belediyede iş verdiği yeğeni ile birlikte "zimmet" suçu işledikleri gerekçesiyle hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. CHP'li başkanın yeğeninin yardımı ile birlikte plajlardan fiş kesmeden toplanan 581 bin lirayı geçici olarak uhdesinde tutup kullandıktan sonra bu parayı bankadaki belediye hesabına yatırttığı ve bu şekilde yeğeniyle birlikte zimmet suçu işledikleri öne sürülüyor.

KAYALAR'A VİLLA RÜŞVETİ İDDİASI

CHP, önceki gün de Menderes Belediyesi yapılan operasyonla sarsıldı. Temizlik ihalelerine fesat karıştırma iddiası gibi birçok suçlama ile başlayan soruşturma belediyede görevli bazı müdürlerin ardından dün Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP'li Meclis Üyesi Ertan Çelik'e de uzandı. İki isim dün gözaltına alındı. Kayalar, Emniyet'teki işlemleri sürerken hakkında adli bir işlem yapılmadığı yönünde bir basın açıklaması bile yaptı ama nafile... Olay bir gözaltıydı.

İddialar vahim. Başkan Kayalar ve Güleç'le ilgili Özdere'de 5 yıldızlı bir otelin imara aykırı yapımına göz yumma karşılığı rüşvet olarak Bodrum'da aracılar vasıtasıyla iki villa aldıkları yönünde iddialar gözaltı haberiyle birlikte kamuoyuna yansıdı.

Kimse, hakkındaki yargı kararı kesinleşmeden suçlu sayılamaz. Bu 6 belediye başkanı ile ilgili son kararı bağımsız mahkemeler verecek. Ancak bu kriminal tablo CHP için neresinden bakarsanız bakın bir utanç vesikasıdır. CHP İzmir'in patronu olarak bu tablonun oluşmasında öyle veya böyle önemli pay sahibi olan CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adayı olarak adeta ödüllendirileceği yönünde oluşan beklenti de işin bir diğer garabet yönüdür.