İzmir’deki büyük emlak operasyonunda flaş gelişme

EGS Park Mavişehir, bir dönem İzmirli işadamlarının güçbirliğiyle kurduğu EGS Holding tarafından hayata geçirilen kentin ilk alışveriş merkezlerinden biriydi. Ancak EGS Holding'in bankasının batmasının ardından el değiştirdi ve adı Ege Park oldu. Ege Park zincirine daha sonra Balçova'da İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş öncülüğündeki iş adamlarınca inşa edilen yüksek katlı bina da eklendi. Burası da şu anda Ege Park Balçova olarak yoluna devam ediyor. Ege Park Mavişehir'i Ege GCM, Balçova'yı da KTZ Gayrimenkul şirketleri işletiyor.

ÜNLÜ İŞADAMLARI ŞİRKET KURDU

İşte bu iki alışveriş merkeziyle ilgili İzmir'de son dönemin en büyük emlak operasyonu olarak nitelendirilebilecek bir gelişme yaşandı. Bu iki AVM ile ilgili bankalara birikmiş borçlar bulunuyordu.

Bu yıl başlarında bir araya gelen İzmirli 27 işadamı ve şirket, Park Gayrimenkul A.Ş. isimli çok ortaklı bir şirket kurdu. Bu şirketin başkanlığını 335 ortakla yola çıkan İzmir Girişim Grubu A.Ş'nin de başında bulunan tanınmış işadamı Cenk Karece yürütüyor.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında bugünlerde EBSO Başkan adaylığını da açıklayan Ege Sanayici ve İş insanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı da yer alıyor.

Ayrıca, Efrahim Çekiç, Hasan Yıldırım, Yücel Yetik gibi işadamları da bu şirketin yönetiminde yer alıyor. İzmir Girişim Grubu A.Ş'nin de Park Gayrimenkul'de önemli oranda bir hissesi bulunuyor.

BORÇLARINI DEVRALDILAR

İşte bu Park Gayrimenkul A.Ş, Ege Park Mavişehir ve Balçova'yla ilgili alacakları bulunan bankalarla masaya oturdu ve bu alacak haklarını bir bedel karşılığında satın aldı. Biz de geçtiğimiz günülerde Park Gayrimenkul'ün büyük ortaklarından biri olan İzmir Girişim Grubu A.Ş'nin Genel Müdürü Hüseyin Doğan ile Bodrum'da kazandıkları bir arsa özelleştirme ihalesiyle ilgili görüştük.

Görüşmemizde Doğan, ortakları olduğu Park Gayrimenkul ile ilgili de bilgi verdi ve "Park Gayrimenkul, Mavişehir ve Balçova'daki Ege Park'larla ilgili bankalar boyutundaki sorunları çözdü. Bu iki AVM'nin sahibi konumundaki KTZ Gayrimenkul ve Ege GCM şirketlerini devralmak için de sahipleriyle mutabakat sağlandı" açıklamasında da bulundu. Biz de Doğan'ın bu açıklamasını da kendisiyle görüştüğümüz konuyla ilgili kaleme aldığımız köşe yazısında aktardık. İzmir kamuoyu iki dev alışveriş merkeziyle ilgili böyle bir gelişme olduğunu bizim bu yazımızla öğrenmiş oldu.

'MUTABAKAT YOK' DEDİLER

Yazının ardından araya Kurban Bayramı girdi. Dün KTZ Gayrimenkul ve Ege GCM şirketleri yetkilileri aradı ve olayın kendileri açısından son durumunu anlattı.

Yetkililer, "Evet, Park Gayrimenkul şirketi bankalardan bu iki AVM ile ilgili borçları devralmışlar. O süreçte biz de borçlarımızla ilgili bankalarla görüşme halindeydik. Ancak bankalar bu şirketle anlaşma sağlamışlar.

Park Gayrimenkul yetkilileri daha sonra bize ulaştılar. Şu an avukatımızla temas halindeler.

Ancak Hüseyin Doğan Bey'in açıkladığı gibi bizim iki şirketimizi devralma konusunda mutabakat sağlandığı bilgisi doğru değil. Evet görüşmeler sürüyor ancak el sıkışılmış, üzerinde mutabakat sağlanmış bir durum yok. İki AVM'yi de biz işletmeye ve yönetmeye devam ediyoruz" dedi. Bakalım İzmir'in bu iki gözde AVM'sindeki süreç nasıl sonuçlanacak? Buraları mevcut şirketler mi işletmeye devam edecek yoksa çok ortaklı Park Gayrimenkul şirketi mi buraların yeni sahibi olacak ya da 3. bir formül mü gündeme gelecek hep birlikte göreceğiz.