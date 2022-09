Ege’nin ortaçağ zihniyetli vekilleri iyice küstahlaştı

CHP, seçim yaklaşırken iktidar hayalleri kuruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Helalleşme" gibi sözler ediyor ancak kimseyle de doğru düzgün helalleşmeyi beceremiyor. Özellikle bu ülkede İslam'a inanan mütedeyyin insanlarla helalleşemiyorlar, helalleşemezler de... O yüzden CHP, yüzde 25 oy bandını bir türlü aşamıyor. Çünkü maalesef CHP içindeki bazı ortaçağ zihniyetliler, hala çeşitli bahanelerle bu ülke insanının inancına saldırmaya devam ediyorlar.

ÖZEL'DEN SONRA BEKO'DAN HAKARET

Daha önce CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, okul öncesi verilen dini eğitimi "ortaçağ" olarak nitelendirmişti. Şimdi de CHP İzmir Milletvekili Kani Beko aynı haltı yemiş. Çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini eğitim verilmesi çok zoruna gitmiş Beko'nun... Diyanet, 4-5 yaşlarındaki çocuklara tebelleş olmaya çalışıyormuş.

Çocukların beyni yıkanıyormuş, okuttukları kitaplarda "İslam'ı kabul etmeyen cehenneme gider. En üstün Peygamber Muhammed'dir" şeklinde ifadeler yer alıyormuş...

Bu "Ortaçağ zihniyetine" millet sandıkta dersini verecekmiş...

SEVSİNLER SİZİN HELALLEŞMENİZİ!

Bak bak kafaya bak sen... Çocuklara İslam inancı içinde olan şeyler öğretilmesi bu kadar çıldırtıyor Beko'yu... Miniklere, gençlere Deizm, Ateizm ve LGBT dayatmaları yapılırken bu ülke 'özgür' oluyor ama İslam dini öğretildiğinde 'ortaçağ' oluyor öyle mi? Yazıklar olsun. Sevsinler sizin helalleşmenizi... Asıl ortaçağ zihniyetine sahip olan sizsiniz. Özgür Özel de siz de aydınlık Ege'nin yüz karasısınız.

İNANANLAR YOK OLSUN İSTİYORLAR

İstiyorlar ki, bu ülkenin inanan insanları çocuklarına dinlerini falan öğretmesinler, yok olsunlar. Mütedeyyin insanları hem hor görüyorlar hem de iktidarın yolunun onların oylarından geçtiğini görünce de ortaya "Helalleşeceğiz" diye çıkıyorlar.

Ancak gerçek zihniyetlerini, gerçek kinlerini bu sözlerle ortaya koyuyorlar. Kimse bu milleti aptal yerine koymaya kalkmasın. Bu millet her şeyi görüyor, her şeyi not ediyor.

Zamanı geldiğinde de gereğini yapıyor.

BEKO'NUN KOLTUK KORKUSU

Öte yandan şöyle de bir durum da var:

DİSK başkanıyken milletvekili yapılan Beko, bu dönem yeniden aday gösterilmeyecek.

Büyük ihtimalle yerine DİSK'in şu anki başkanı Arzu Çerkezoğlu aday yapılacak.

Hem de yüksek olasılık İzmir'den.

Anlaşılan Beko da CHP içinde her zaman sevilen ve destek bulan böyle çıkışlarla kendisini aday potasına sokmaya çalışıyor...

İÇKİ HIRSIZLIĞINA GEREKEN YAPILDI

Sizlere bu köşede Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş. bünyesindeki KSK Fanzone isimli işletmede yaşanan içki hırsızlığını aktarmış ve konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Belediye söz konusu yazımız üzerine gereken adımı attı ve içki hırsızlığı yaparken yakalanan 2 kişiyi işten çıkardı. Ayrıca zararın tazmini için de yargıya başvurulacağı bildirildi. Belediye personeli arasında konuşulan hırsızlığın 6 aydır peyderpey yapıldığı ve toplamının 50 bin lirayı bulduğu şeklindeydi. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, bunun da 6 bin 800 lira civarında olduğunu bildirdiler. Belediye yönetimi burada konuya duyarlı yaklaştı.

Umarız bir daha böyle olaylar yaşanmaz.