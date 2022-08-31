İzmir Büyükşehir’de iç savaş başladı pislik saçıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynıyor.

Çünkü gelişmelerden anlaşılan belediyede büyük bir iç savaş patladı.

Belediyeye ait İZBETON şirketinde müteahhitlere hak ediş ödemeleri için milletvekili ofislerinde 'komisyon' adı altında 'rüşvet' pazarlığı yapıldığı ve bu parayı verene ödeme gerçekleştirildiği iddiaları daha önce dillendirilmişti.



VER RÜŞVETİ AL HAKEDİŞİ

Geçtiğimiz günlerde biz de bu köşede "Ver yüzde 20 rüşveti, al hak edişi" diye bir yazı kaleme aldık. Bizi bu değerlendirmeyi yapmaya iten ise, CHP'ye yakınlığıyla bilinen hatta CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'un damadına ait bir haber sitesinde yayınlanan ve mağdur müteahhitlerin ifadelerine dayandırılan bir haberdi.



MİLYONLARCA LİRA İSTENİYOR

Bu haberle cerahat ya da bir başka ifadeyle pislik ortalığa saçılmış oldu. Bazıları belediyeden alacağını tahsil edemeyen iş adamlarını arayıp, "Şu kadar komisyon verirsen, belediyedeki adamlarıma bu işi hallettiririm" diyerek para topluyordu.

İstenen komisyonlar ise, alacağın miktarına göre 5-10 milyon liraları bulabiliyordu.

Haberde bu taleple karşılaşan iki müteahhidin ağzından bu tablo anlatılıyordu.



ÖZUSLU, GÖZDEN DÜŞTÜ

Peki Karşıyaka İlçe Başkanı Koç'un damadının sitesi niye böyle bir habere imza attı? Tabii ki habercilik de olabilir, inşallah da öyledir. Ancak CHP İlçe Başkanı Koç bağlantısından dolayı bunun arkasında belediye içinde yaşanan iç savaş olduğu iddiaları yoğun olarak konuşuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vekili Mustafa Özuslu'yu elinden CHP Grup Başkanvekilliği sıfatını alarak bir anlamda pasifize etti. Söylendiğine göre bugünlerde Özuslu'nun Başkanvekilliğini de bırakıp gitmesi için her şey yapılıyor.

Özuslu ise, gitmemekte ısrar ediyor.



"BÜYÜKŞEHİR HEVALLEŞİYOR"

Özuslu gözden düşerken diğer yandan İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise, yükselişte. Danışman Güven Eken ile birlikte Soyer'e en yakın birkaç isimden biri haline gelen Kaya, daha önce Özuslu'nun yaptığı ancak çok da başarı sağlayamadığı Soyer'in parti içi işlerini de yürütüyor. Hatta CHP içinde "Biz helalleşiyoruz, Büyükşehir Hevalleşiyor" espirileri bile yapılıyor.



ÖZUSLU-KOÇ İŞBİRLİĞİ İDDİASI

Tablo böyle olunca bu cerahatın ortaya döküldüğü söz konusu haberin de bu iç savaşın eseri olduğu yönünde belediye ve CHP kulislerinde bomba iddialar konuşuluyor. Tabii ki, taraflardan biri itiraf etmedikçe bunun ispatı olmaz ancak size kulislerde konuşulan bu bomba iddiaları aktarmak istiyoruz. Bu iddialara göre, Özuslu, kendi ilçesi olan Karşıyaka'da çok iyi ilişkileri olduğu İlçe Başkanı Koç ile böyle bir haberin yapılması için işbirliği yapmış.

Amaç ise, Heval Savaş Kaya ve beraberindekileri zor durumda bırakmak. Çünkü, bu iddialar konuşulursa zaten daha önce bu konuda söylentiler çıkan İZBETON'un yine gündeme geleceği ve Kaya'nın yıpranacağı hesapları yapıldığı iddia ediliyor.



SAVCILAR İNCELERSE ÇIKAR

Önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi savcılar burada resen harekete geçmek zorunda. Çok zor değil... Belediyenin hizmet aldığı firmalara yaptığı ödemeler mercek altına alınsın. Bazı firmalar aylardır parasını alamazken bu firmalara ödemede neden öncelik verildiği bir irdelensin.

Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir...

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