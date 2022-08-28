Büyükşehir’de ver yüzde 20 rüşveti al hak edişi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketinde bir milletvekilinin ofisinde hak edişlerini tahsil edemeyen müteahhitlerle pazarlık yapıldığı ve komisyon verene ödeme yapıldığı iddiaları daha önce dillendirildi. Biz de konuşulanları bu köşede aktardık.



ALACAKLILARI ARAYIP İSTİYORLAR

Şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nin geneli ile ilgili "Ver yüzde 20 rüşveti, al hak edişi" skandalı patladı. Dün İzmir'de yayın yapan bir internet sitesinde bu iddianın işlendiği bir haber çıktı. Haberde hak edişlerini alamayan iş adamlarının, belediyede adamları olduğunu söyleyen birileri tarafından arandığı ve eğer uygun miktarda komisyon adı altında rüşvet vermesi halinde hak edişlerinin yatırıldığı iddiaları öne sürüldü. Haber yankı uyandırdı.



"O KİŞİ ÇOK İYİ TANINIYOR"

Örneğin haberde A.A isimli bir müteahhit Gençlik ve Spor Dairesi'nin açtığı ihaleyi kazandığını ve tahsil edemediği 1.6 milyon liralık ödeme için kendisinden 200 bin lira komisyon istendiğini iddia ediyor. Hatta bu komisyonu isteyen ismin de kamuoyu tarafından çok yakından tanındığını dile getiriyor.



SOYER ÇOK BOŞ BIRAKIYOR

B.G isimli başka bir işadamı da aldıkları ve yarısına kadar yaptıkları iş için 16 milyon liralık alacaklarının ödenmesi için kendilerinden 3 milyon lira komisyon istendiğini, bunu veremediklerini bu yüzden de zor durumda kaldıklarını öne sürüyor.

Belediyeye iş yapan diğer arkadaşlarından da yüzde 10-20 arasında komisyon istendiğini bildiklerini aktarıyor. Başkan Tunç Soyer, sağda solda şov yapıp belediyecilikten başka her şeyi yaptığı için belediyede birileri dümenini tutturuyor. Bu iddialarla ilgili Cumhuriyetimizin savcıları resen harekete geçip soruşturma başlatmalı. Bu işin üzerine sonuna kadar gidilmeli.



İzmir'de belediyeleri soyan soyana

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bu iddialar konuşulurken ilçe belediyelerden gelen soygun haberleri de bitmiyor.

Sizlere dün bu köşede Menderes Belediyesi'nde İ.M isimli çalışanın şirketin yönetim kurulu başkanının kullandığı eimza ile şirket hesabından kendi hesabına 165 bin lira aktardığını anlatmıştık. Bu kişi kayıplara karışırken ilçeden aldığımız telefonlarda bu işin boyutunun daha da büyük olabileceği ve mutlaka adli soruşturmadan geçirilmesi gerektiği belirtildi.



KARŞIYAKA'DA İÇKİ VURGUNU

Bunun ardından şimdi de bir soygun haberi Karşıyaka Belediyesi'nden geldi.

Belediye şirketi Kent A.Ş'nin işlettiği KSK Fanzone isimli iş yerinde iki çalışan işyerinden binlerce liralık içki çalmışlar.

Şirket ve belediye personeli arasında 6 aylık süreçte periyotlar halinde çalınan içki miktarının maddi tutarının 50 bin lira civarında olduğu iddiaları konuşuluyor.



HER YERDE SORUMLU VAR AMA

Konuyla ilgili dün aradığımız şirket yetkilileri ise, olayla ilgili iç soruşturmanın sürdüğünü söylerken toplam hırsızlığın 50 bin liradan daha düşük olduğunu savundu. Kaç liraysa kaç lira fark etmez, neticede ortada bir soygun var mı var. Baktığınızda ortada sözde tesis sorumlusu var, sözde tesis stok sorumlusu var, hatta tesislerin tamamından sorumlu olan bir yönetim kurulu üyesi var. Yani elinizi attığınız yerde maaş alan sorumlu ile karşılaşıyorsunuz ama böyle bir hırsızlık olayının önüne geçilemiyor. Bu skandal değil de nedir? Bu olayın üzerinin örtülüp örtülmeyeceğinin takipçisi olacağız.