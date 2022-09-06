İyi Parti’de ‘Aydın Şengül’ kavgası çıktı

AK Parti'nin ihraç ettiği İzmir İl eski Başkanı ve 2. bölge eski milletvekili Aydın Şengül, İyi Parti'yi karıştırdı.

İyi Parti içinde Şengül'ün hamiliğini ve partiye geçiş görüşmelerini İzmir Milletvekili de olan TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yürütüyor. Nitekim Dervişoğlu, İzmir'de basın mensuplarına Şengül'le ilgili bu görüşmeleri yaptığını ve sürecin olgunlaşmasının beklendiğini bizzat kendisi açıkladı. Dervişoğlu'nun bu adımı, partinin İzmir 2. bölge milletvekili olan Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ı ise, Susannaadeta çıldırttı.

AKŞENER'E 'ALMAYIN' RAPORU

Nitekim Çıray, özellikle ikinci bölgedeki parti ilçe başkanlarının görüşlerinin yer aldığı bir rapor hazırladı ve Genel Başkan Meral Akşener'e sundu. Edindiğimiz bilgiler, raporda Şengül'ün İyi Parti'ye geçişine şiddetle karşı çıkıldığı ve bunun partiye zarar vereceğinin vurgulandığı yönünde.

Dün katıldığı TV programında Genel Başkana konuyla ilgili bir rapor verdiğini kendisi açıklayan Çıray, "Aydın Bey'in ne yanında ne karşısında olacak bir hukukum da olmadı" dese de "Bu parti fikir kulübü değil, yeniçeri ocağı da değil" diyerek bu transfere karşı olduğunu ima etti.

"YA BEN YA O" RESTİ ÇEKEBİLİR

Şengül'ün katılması halinde İyi Parti'den daha önce görev yaptığı 2. bölgeden milletvekili adayı yapılacağı ifade ediliyor. İşte 2. bölge milletvekili Çıray'ın da bu yüzdren Dervişoğlu'nun 'Şengül' operasyonunu kendisine karşı bir hareket olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Çıray'ın "Ya Şengül ya ben" resti çekme noktasına yaklaştığı belirtiliyor. Bakalım İyi Parti'deki bu kavgayı Dervişoğlu mu yoksa Çıray mı kazanacak?

'BAĞIŞ YAPACAK İDDİASI' VAR

Öte yandan Şengül'ün İyi Parti'ye alınıp ikinci bölgeden seçilecek yerden milletvekili adayı yapılması halinde partiye yüklü miktarda para bağışlayacağı sözü verdiği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. Hatta 50 milyon lira bağışta bulunacağı iddiasını dillendirenleri bile duydum. Gerçek midir bilemiyorum. Kaynaklarımla görüştüm ancak bunu doğrulayacak yönde herhangi bir bilgiyi henüz edinemedim

YANDAŞ MAHALLEDE 'SOYTARI' KAPIŞMASI

CHP yandaşı televizyoncu Enver Aysever, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı programın ardından ortalık karıştı. 2 saat olarak planladığı programı 50 dakikaya indirmesi için CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve parti İletişim Danışmanı Ömer Topsakal'ın kendisine tuzak kurduğunu öne süren Aysever, öyle sözler sarf etti ki, yenilir yutulur değil" dedi.

"DEREBEYLİK KURMUŞLAR"

"İki gün düşündüm bu kraldan çok kralcı soytarılara yanıt verip vermemeyi. Ama doğam böyle, bencil, korkak ve sahtekarlara dayanamıyorum. Ne şöhrete, ne siyasal güce ihtiyacım var. Basından sorunlu adam ve suratsız danışman yanınıza kalmayacak.

Bence gidin genel başkana yalvarın!" ifadelerini kullanan Aysever, "Derebeylik kurmuşlar, Kılıçdaroğlu'nun çevresini sarmışlar.

Bu arada sakın beni ya da aracı kimseyi aramayın. Kılıçdaroğlu bunlarla yürüyemez.

Yürüyemeyecek, göreceğiz bakalım. Sustukça kafamıza pisliyorlar. Benim yayınımı kimse engelleyemez!" dedi. Bakalım, 'soytarı', 'sahtekar' gibi ağır hakaretlere Tuncay Özkan cephesinden ne cevap gelecek?