Oldu mu şimdi Hüseyin Bey!

İzmir'de gün geçmiyor ki, herhangi bir belediyede birilerine iş kıyağı çekildiği, birilerinin torpille işe alındığı haberi gelmesin. Son haber, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Bornova Belediyesi Meclis Başkanvekili CHP'li Hüseyin Ünal'la ilgili... Kendi adını taşıyan bir otomotiv şirketi bulunan ve İzmir'in kalbur üstü işadamlarından biri olan Ünal'la ilgili bu haberi duyunca ben çok şaşırdım.

Eminim siz de çok şaşıracaksınız.

SAKINCALI TİCARET ORTAYA ÇIKTI

Ünal'ın daha önce kanunen meclis üyelerinin belediyeleri ile ticaret yapması yasak olmasına rağmen kendi adını taşıyan şirketiyle, ESHOT otobüsleri için yedek parça satışı ve bakım hizmeti verdiği ortaya çıkmıştı. Bunu ilk kez biz Yeni Asır olarak gündeme getirdik. Ardından da Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu'nda o dönem görev yapan Meclis Üyesi Fikret Mısırlı da hazırladığı raporda ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, 41 adet hizmet faturası karşılığı Ünal'ın şirketinden 664 bin 908 liralık hizmet alımı yaptığını ortaya koymuştu.

KIZINI BÜYÜKŞEHİR'DE İŞE ALDIRMIŞ

İşte o anlı şanlı bir işadamı olan CHP'li meclis üyesi Ünal, bir süre önce kızını da Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldırmış.

Dediğim gibi bunu duyunca çok şaşırdım.

Araştırdım doğru çıktı. Evet, Ünal'ın kızı, Büyükşehir'e bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü'nde çalışıyor. Yani o kadar büyük iş yapan bir işadamı olacaksınız ve önce yasak olmasına rağmen mal sattığınız belediyede bu skandal ortaya çıktıktan sonra bu defa kızınızı işe aldıracaksınız!

Bu kentte iş arayan o kadar genç varken bu yaşanan istihdam bence büyük ayıp.

SERTER'DEN AÇIKLAMA: ŞOFÖRÜM HASTALANMIŞTI

Sizlere dün bu köşede CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in makam şoförünün partisine bağlı bir ilçe belediye tarafından tahsis edildiğini aktardık ve bu durumu eleştirdik. Serter, dün gazetemizi aradı. İzmir'in önde gelen işadamlarından biri olan Serter, "Kendi şoförüm Kovid-19 hastası olduğu için geçici olarak belediyeden kısa süreliğine böyle bir destek verdiler. Yoksa benim öyle bir şeye ihtiyacım yok" dedi.

CHP KAMPINDA BU DA KONUŞULSUN!

CHP, bugün Seferihisar'da kampa giriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer alacağı kampa milletvekilleri katılacak. Ancak kaderin bir cilvesi, 3 gün sürecek kamp Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı'yken sattığı bir otelde gerçekleştirilecek. Belki bu vesile olur da Kılıçdaroğlu, bu işe bir el atar ve Soyer'in Seferihisar'da sattığı turizm imarlı kamu arazilerinin bugün ulaştığı toplam milyarlarca liralık değerle ilgili kendisinden bir rapor ister, ardından da konu CHP'nin kampında ele alınır...

AĞBABA DA PRESTE!

İzmir'den vekil adayı olmak istedikleri konuşulan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, kenti boş bırakmıyorlar.

Özel, geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı'nda son dönemdeki 3. basın toplantısını yapmıştı. Şimdi de Ağbaba, İzmir'de sahaya indi ve belediyeleri ziyaret etti. CHP'nin İzmir'deki önde gelenlerinde demek ki gerekli yeterlilik yok ki, Ağbaba ve Özel gibiler bu kentte CHP'nin siyasi patronluğuna göz dikebiliyor.