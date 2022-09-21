Vekil Serter’e makam şoförü belediyeden!

İzmir'de daha önce CHP İl Başkanı Deniz Yücel'e Konak Belediye Başkanı Abdül Batur tarafından şoförlü makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı.

Yeni Asır olarak bizim bunu 2019'da deşifre etmemizin ardından Yücel aracı iade etmek zorunda kaldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı müfettişleri de soruşturma açtı.

Ancak o soruşturma sonucunda nereye varıldı bilmiyorum.

Bunu şu yüzden anlatıyorum: Şimdi de İzmir siyaset dünyasında CHP'nin bir İzmir Milletvekiline CHP'li bir ilçe belediyesinin "makam şoförü" tahsis ettiği konuşulmaya başlandı.



Bedri Serter



KAYNAKLAR İDDİAYI DOĞRULADI

İddianın odağındaki o milletvekili de duyunca şaşıracağınız bir isim: İzmir'in tanınmış işadamlarından Bedri Serter.... Bu işte bir yanlışlık olmalı diye araştırdım ancak CHP içinden kaynaklarım bunun doğru olduğunu söylediler, buna şahitlik yapacak çok kişi olduğundan bahsettiler.

Üstelik çok uzun süredir bu böyleymiş. Şaşırdım.... Ayrıca yakıştıramadım da... Çünkü Serter bu kentin önde gelen bir işadamı. Etkinliklere de sürekli olarak kendisine ait lüks araçla gidip geliyor. Kamunun parasıyla böyle bir şoför tahsisine ihtiyacı olmaması gerekiyor diye düşünüyorum.



CHP'DE EKONOMİSTLİK BÖYLE Mİ?

Kendisi CHP'nin oluşturduğu Ekonomi Masası'nın üyelerinden biri olarak geçtiğimiz günlerde "Ben CHP'nin gelecekteki ekonomistlerinden birisiyim" diye açıklama yapmıştı. Herhalde bahsettiği "ekonomistlik" belediye kasasından makam şoförü hizmeti almak değildir!

Yanılıyor muyum Bedri Bey? Sizden bir açıklama bekliyoruz...



CHP ve Büyükşehir'in mülakatla imtihanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar sonra ilk kez 20 şube müdürü kadrosu açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçtiğimiz haftalarda yazılı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olanlar bu müdürlüklere atanacak. Edindiğimiz bilgiler bu sınavda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan çok sayıda kişi, yüksek puan aldı, hatta 1810 katılımcı arasında dereceye girenler oldu.



YAKIN İSİMLERİ Mİ ATAMAK İSTİYOR?

Fakat Büyükşehir Belediyesi, başka kentlerdeki birçok belediye bu sınav ve ardından yaptıkları mülakat çerçevesinde atamalarını çoktan yaptı. Hatta Çorum gibi bazı belediyeler, yazılı sınav sonuçlarını esas aldı ve orada alınan puanı mülakatta da geçerli saydı ve sonuçları ilan etti. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin prosedür gereği 15 Eylül'de tamamlaması gereken atamaları hala yapmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. "Acaba belediye yönetimi, 20 müdürlük kadrosuna kendilerine yakın gördükleri isimleri mi atayacak?" sorusu gündeme geldi. Hani CHP, mülakatlar konusunda sözde çok hassas ya... Hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, randevusuz bir şekilde devlet kurumlarının kapısına dayanıp mülakatlarla ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışıyor ya... İşte şimdi Büyükşehir'in yapacağı mülakatta bir oyun çevrilecek mi çevrilmeyecek mi hep birlikte göreceğiz?