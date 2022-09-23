Avrupalı havalarını bırak, Körfez’e bak!

İzmir'in hali ortada... Körfez kokuyor.

Bütün yaz yine burnumuzun direği kırıldı.

Çarpık kentleşme en büyük sorunumuz.

Havalimanından kente giriş yapanlar, gördükleri konut manzaralarıyla şoka uğruyor. Yollar zaten köstebek yuvası gibi.

Trafik sorunu yavaş yavaş kenti sarıyor.

KEMERALTI'NIN HALİ ORTADA

Kentin UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday gösterilmesi için çırpınılan Kemeraltı ve çevresi de altyapı başta olmak üzere yapısal sorunları bir türlü çözülemediği için bu hedefine ulaşamıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemeraltı'nın sorunları bir türlü çözülemeyince UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için burayı değil Bursa'nın İznik bölgesini seçmek zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından basında Kemeraltı esnafının "Bu şartlar altında Kemeraltı Çarşısı UNESCO'ya giremez" şeklindeki beyanatları yer aldı. O yüzden birileri ne kadar "Bakanlık İzmir'i siyasi gerekçelerle eledi" söyleminde bulunmaya çalışsa da maalesef gerçekler ortada....

ŞORTLU KÜLTÜRPARK YÜRÜYÜŞÜ

Manzara böyleyken Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ise, tam bir Avrupalı havalarında. Sanki İzmir'in değil Stockholm'ün belediye başkanı havalarında...

Dün de şortu çekip Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte Kültürpark'ta 1 saat yürüyüş yapmış. Pek bir Avrupalı başkan imajı çizmeye çalışmış. Sanki kentteki koku sorununu, çarpık yapılaşmayı çözmüş de yüzünde gülücükler açarak yürüyüp pozlar veriyor ve bunu basına servis ettiriyor. Bu arada Cumartesi günü de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilen İzmir'e "2022 Avrupa Ödülü" verilecekmiş. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacakmış.

ÖNCE SORUNLARIMIZI ÇÖZELİM

Tamam ödül güzel de şunu da buradan söylememiz şart:

Beyler! Hiç birbirimizi kandırmaya çalışmayalım. Hepimiz birbirimizi tanıyor ve kimin ne olduğunu biliyoruz. Maalesef İzmir de her geçen yıl bir köye çeviriliyor.

Belediyeleri tarafından iyi yönetilen Anadolu'daki birçok kentle arasındaki mesafe giderek açılıyor. O yüzden böyle Avrupalıymış havası oluşturmaya çalışmadan önce kentin altyapı sorununu çözün.

Özenti pozlarla bir yere varamazsınız.

Kendimiz olalım ve önce kendi sorunlarımızı çözmeye odaklanalım.

KOÇ'UN GÖZÜ CHP'Lİ 3 BÜYÜK BELEDİYEDE

İzmir'deki belediyelerdeki çalışanlar arasında en önemli gündem maddesi bankalarla sürdürülen maaş promosyonu anlaşmaları... Örneğin, Büyükşehir Belediyesi binlerce memur için Yapı Kredi Bankası ile görüşme yaptı. Yetkili sendikadan personele gönderilen meseja göre, Koç Grubu'na ait bankanın, İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri için ortak teklif sunmayı planladığı bilgisini iletti. O yüzden henüz anlaşmaya varılamadı. Bu durum memurlar arasında rahatsızlık yarattı. Bize ulaşan bazı memurlar, mevcut bankayla da devam edilebileceğini aktardı. Bu arada Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü çalışanları da bizlere ulaştı ve kendilerine promosyon ödenmemesine isyan etti. Çalışanlar, Kulüp Başkanı Ersan Odaman'ın, arkadaşı olan bir banka müdürüyle görüştüğünü ve alınacak promosyonla kuruluşun borçlarının ödeyeceğini söylediğini iddia ettiler ve "Promosyon almak bizim de hakkımız" dediler.