Karace ‘çılgın’ projesiyle geldi

Ünlü sanayici Cenk Karace ve birlikte hareket ettiği iş adamları, İzmir'de üst üste başarısızlıklar sonucunda artık pek tercih edilmemeye başlayan 'çok ortaklı şirket' modelini, İzmir Girişim Grubu Yatırım A.Ş'yi kurarak yeniden canlandırdı. Bugüne kadar bu şekilde iş dünyasından 1 milyar liranın üzerinde sermayeyi buluşturan ve şu an Antalya, Bodrum gibi merkezlerin de içinde yer aldığı birçok proje ile 12 milyar liralık bir taahhüte girmelerine öncülük eden Karace, şimdi de Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 yıllık başkan Hilmi Uğurtaş'a karşı seçimi kazandı. İş dünyasında İzmir Ticaret Odası'nı 26 yıl yöneten Ekrem Demirtaş'ın görevi Mahmut Özgener'e devretmesinin ardından çok büyük bir değişim daha gerçekleşmiş oldu.

"ÇİĞLİ JET ÜSSÜ'NÜ TAŞIYALIM"

Dün kendisiyle telefonda görüştük.

Karace seçimi kazanmasının ilk gününde İzmir için 'çılgın' olarak nitelendirilebilecek bir projeyle çıktı sahneye. "Bölgenin yanındaki Çiğli Ana Jet Üssü'nü tam kuzeye taşımak ve oradaki 7,5 milyon metrekarelik alanı Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin içine katmak, en büyük hayalim. O alanı üretime, fabrikalara, istihdama tahsis edilmesini sağlamak istiyorum.

Bu hayalimin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunacağız, ilgili bakanlıklara başvuracağız. Tabii bu konudaki kararı Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklar verecek. Çiğli Ana Jet Üssü'nün taşınmasının masraflarını, bu tahsisler karşılığında biz yapabiliriz. Bugünkünden daha modern bir jet üssü yapabiliriz. Kaldı ki kuzeyimizde bir yerde jet üssü için uygun bir yer pekala bulunabilir. Üretimi, istihdamı artırmak için üretim alanını genişletmemiz lazım" dedi. Bu havalimanı konusunda Karace'nin de dediği gibi kararı devlet verecek. Ülke ve İzmir için hayırlısı neyse o olsun. Ancak İzmir iş dünyasında son dönemde çok fazla duyamadığımız 'kenti büyütecek çılgın projeleri' yeniden işitmeye başlamanın da heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz.

YİYİN EFENDİLER!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir yandan kenti depreme hazırlama konusunda bütçenin yüzde 10'unu bu iş için ayırmayı açıklamak gibi yaptığı şovlar sürerken 'heykel onarım' ihalesine çıkması skandalını dün gündeme taşıdık. Soyer, tüm konstrasyonunu öyle önemli işlere harcamak yerine belediyeyi yine eski tas eski hamam yönetmeye devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu. Biliyorsunuz Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinin yönetim kurullarını 'arpalık' olarak kullanıyor.

AKATLI'YI DA MAAŞA BAĞLADI

Hatta, Paris'te yaşayan Prof. Dr. Ayşen Uysal'a bile buna rağmen Grand Plaza şirketi yöneticisi olarak maaş ödemeyi sürdürüyor. Soyer'in avanta maaşa bağladığı son isim ise, İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı oldu. Soyer, Akatlı'yı Egeşehir Planlama şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirdi. Zeynep Hanım, Soyer'e yakın siyaset yapmanın ödülünü bu şekilde almış oldu. Bu şirket en son Sayıştay denetçilerinin radarına takılmıştı. Sayıştay raporunda 2021 yılına kadar personel sayısı 4'e kadar düşen şirketin, uzun yıllar faaliyette bulunmadığı, sürekli zarar ettiği ancak buna rağmen 11 yönetim kurulu üyesine maaş ödendiğine dikkat çekilmişti. Ne diyelim... Yiyin efendiler yiyin, hem de aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin...