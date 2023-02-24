Yattığınız yeter artık çalışın!

Türkiye'de son dönemde görülen bazı depremlerle ilgili isabetli tahminleriyle ön plana çıkan ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'e kadar gelip belediye başkanları, siyasiler, milletvekilleri ve iş dünyasının gözünün içine baka baka uyardı.

"İzmir'de yarımada canlı fayla bölünmüş. İzmir gerçek anlamda deprem kenti. İzmir fayı 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek büyüklükte.

Bugün olmasa yarın olacak. Yalvarıyorum kentinizi depreme hazırlayın" dedi.

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKA BAKA

Ayrıca bir şehrin alt yapısı yoksa, bir depremde o şehirde felaket olur, ayrıca insanlar hastalıktan kırılır uyarısı yaptı. "Fay var mı, deprem olur mu?" diye sormayın artık dedi ve işe koyulma vaktinin geldiğini haykırdı. "Kentin yapı stoğunu bir önce düzeltin. Kentsel dönüşüme hız verin" dedi. Hem de İzmir'in göbeğindeki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve İzmir Ticaret Odası binasında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, ilçe belediye başkanlarının, milletvekillerinin, bu şehri 30 yıldır yöneten CHP'nin İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun, iş dünyasının önde gelen isimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının liderlerinin gözlerinin içine baka baka yaptı bunu. Üstüne yalvardı...

"TOKİ'Yİ SOKMAM" SÖZÜ YAKTI

Peki İzmir depreme hazırlık için çalışıyor mu?

Hayır, hayır, hayır...

İzmir'i depreme hazırlaması gereken Tunç Soyer ne yapıyor?

Kocaman bir hiç...

Aslında bu şehri 30 yıldır yönetenlerin hiçbiri doğru düzgün bir şey yapmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu 15 yıl işgal eden Aziz Kocaoğlu, 2012'de televizyoncu Uğur Dündar'a göğsünü gere gere "TOKİ'yi bu kente sokmam" dedi. Bunun propagandasını yaptı.

Neymiş, belediye kentsel dönüşümü TOKİ'den daha iyi yaparmış.

Peki TOKİ'yi sokmadı da kendisi ne kadar binayı dönüştürdü?

Kocaoğlu'nun o sözü söylediği tarihlerde Bakanlar Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm için istediği izinlerin tamamını verdi. İzin alınan bölgelerde 32-33 bin binanın depreme dayanıklı hale getirilmesi planlanıyordu. Ancak, "TOKİ'yi İzmir'e sokmam" diye efelenen Kocaoğlu, sadece birkaç yüz binayı dönüştürebildi o kadar.

Sonra da partisi tarafından aday gösterilmedi.

TOKİ KONUTLARI AYAKTA KALDI

Peki İzmir'e sokmadığı TOKİ ne yaptı?

Türkiye'nin birçok kentinde yüzbinlerce konut yaptı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkım olan 11 ildeki TOKİ konutları dimdik ayakta kaldı.

Doğru yöntemlerle inşa edilen TOKİ konutlarının tek biri bile çökmedi. Oysa Kocaoğlu'nun TOKİ'yi sokmadığı İzmir'de, Ege Denizi açıklarında yani kentten 70 kilometre uzakta, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde binlerce bina orta ve ağır hasar aldı.

Kocaoğlu'nun görevi 2019'da devrettiği Tunç Soyer ise, bu binaların tekrar ayağa kalkması için hiçbir şey yapmadı. Sadece 'Halk Konut' diye icat ettiği bir kooperatif sistemiyle daha ancak yeni temel atabildi. Bir de en iyi anladığı işi yaptı ve Bayraklı'ya bir deprem anıtı dikti o kadar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, düzenlediği toplantıda bol bol laf üretti.

BUGÜNE KADAR NE YAPTIN?

İzmir, Naci Hoca'nın da bu kentin yöneticilerinin ve zenginlerinin gözlerinin içine baka baka söylediği gibi her an 7 ve üzerinde bir deprem yaşayabilir.

Tunç Soyer ise, aklınca paralel organizasyonlar peşinde. İşi gücü devletin organizasyonuna paralel örgütlenmeler ve işler tertipleyip, daha önce de itiraf ettiği gibi İzmir'i özerk bir şehir devleti olmaya doğru sürüklemeye çalışmaktan başka bir iş yapmıyor. Boş kalan zamanlarında da lay lay lom belediyeciliği yapıyor.

Tarkan ve Gülşen konseri düzenleyip milleti eğlendirmeye çalışıyor. Tunç Soyer'in İzmir'i depreme hazırlama konusundaki bu lakayıt tavrını görünce insan ister istemez isyan ediyor. Soyer, bir şey yapmadığı gibi önceki gün de çıkmış bir TV kanalında "İzmir'de yaklaşık 900 bin eski bina var bunların yüzde 80'inin değiştirilmesi lazım" dedi.

Eee o zaman adama sormazlar mı, "Sen 4 yıla yakın o koltukta oturuyorsun, bu sürede bu binaların kaçını dönüştürdün?" diye?

Arkasında ne olduğu daha tam olarak ortaya çıkmayan bir kooperatif sistemi üzerinden bazı iş insanlarına ihalesiz kentsel dönüşüm işi vererek top çeviriyorsun o kadar?

Büyükşehir'in dönüştüreceği 33 bin binadan bugüne kadar dönüştürülebileni sadece 800 civarında konut. Oy uğruna kentsel dönüşümden yıllardır kaçıyorlar.

İzmir depremi üzerinden 2.5 yıla kadar zaman geçti ancak Büyükşehir Belediyesi, hala bir ilçe hariç kentteki yapı stoğu envanterini bile çıkaramadı, binaların hangisi zayıf, hangisi güçlü bunu bile tespit edemedi.

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerle yaşanan asrın felaketinin üzerinden 18 gün geçti.

Ülkenin en ünlü deprem profesörü İzmir'e kadar gelip uyardı.

Soyer de dün sadece dostlar alışverişte görsün bağlamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarını topladı ve yine bol bol laf üretti.

Önümüzdeki günlerde de birkaç toplantı daha yapar ve sonra yine vur patlasın çal oynasına devam eder... Sonra da gelsin Tarkan, gitsin Gülşen... Yazık 4.5 milyonluk şehir kaderine terkedilmis durumda.

ALLAH İZMİRLİNİN YARDIMCISI OLSUN...

Is dünyası da dönüsüm için güç birligi yapmalı

BU arada önceki günkü ortak meclis toplantısında Prof. Dr. Naci Görür'ü ağırlayan İzmirli iş insanları bu kentin depreme hazırlanması için hiçbir şey yapmadı. Bu şehirde kentsel dönüşüm ihalelerine girecek müteahhit bile bulunamıyor.

Oysa birleşip bu işleri gayet güzel yapabilirler. Prof. Dr. Görür'ün yüzlerine söylediklerinden sonra artık onların da durmaması ve ellerini taşın altına koyması gerekiyor.