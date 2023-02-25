Büyükşehir’de 11.7 milyonluk bağış kavgası!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in canlı yayında depremzedelere kira yardımı için yaptığı bağış kampanyası kurumdaki memurlar arasında tartışma çıkardı. Belediye, İZSU ve ESHOT'taki 5 bin 850 memurun idare ile toplu sözleşme görüşmelerini gerçekleştiren ancak belediye ile sözleşmeyi 3 aydır imzalayamayan yetkili sendika Tüm-Bel-Sen'in Genel Başkanı Erdal Bozkurt, bağış gecesi adeta şov yaptı.

"Şov" diyorum çünkü canlı yayında Soyer'e mesaj gönderip "Ben açlık-yoksulluk sınırının altında maaş alan bir genel başkan olarak sadece 750 lira bağışlıyorum ancak belediyedeki toplu sözleşmede doğacak farklarının ilk ayını bu kampanyaya bağışlayacak" dedi.



"İRADEMİZE İPOTEK KONULUYOR"

Yani daha imzalanmamış toplu sözleşme üzerinden memurların iradesini ipotek altına aldı. Bu yıl belediyedeki memurların toplu sözleşme ile aldıkları sosyal denge tazminatının aylık en az 2 bin lira daha yükselmesi bekleniyor. Bu da 5 bin 850 memur üzerinden hesaplandığında 11 milyon 700 bin liranın üzerinde bir para yapıyor. Bizi arayan memurlar, "Biz tabii ki depremzedelere yardımcı olacağız, onlara bağış yapacağız ama sendika genel başkanı bize sormadan irademize nasıl ipotek koyabilir?" dedi.



"SİZE BU HAKKI KİM VERİYOR"

Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı'na yine memurların örgütlü olduğu Tüm-Yerel- Sendikası'ndan sert tepki geldi. Bir açıklama yayınlayan Tüm Bel Sen 3 No'lu Şube de şu açıklamayı yaptı:

"Adı üstünde bağış, 1 TL de olsa miktara bakılmaksızın çok değerlidir.

Fakat emekçiye sormadan, dayatarak aylardır yapamadığınız toplu sözleşme iş sözleşmesi sosyal denge tazminatından doğacak farkları bağışlama hakkını size kim veriyor? Emekçinin ekmeği üzerinden algı yapmaya kalkanlar, kestikleri sendika aidatları üzerinden bağış yapamayanları, ellerini ve gözlerini emekçinin lokmasından çekmeye davet ediyoruz. Dayanışma yaşatır anlayışıyla emekçinin alınterine dayatarak bağışlamak değil Tüm-Yerel-Sen üyelerimizle birlikte bir kira bir yuva kampanyasına özgür irademizle desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Tepki veren memurlar sizce de haklı değiller mi? Sen kendi adına, sendika adına bağış yapacaksan yap, memura sormadan onun adına bağış rakamları açıklayıp canlı yayında nasıl şov yapabiliyorsun?

İzmirli çimento üreticileri nerede?

Hükümet deprem konutlarını 1 yıl içinde bitirip mağdurlara teslim etme konusunda kararlı.

Mart ve nisan aylarında şehir merkezi ve köylerde 270 bin konutun yapımına başlanması, daha sonra etap etap bu sayının artırılması planlanıyor. Bu durumdan en kazançlı çıkacaklar ise çimento şirketleri. Hatta sırf bu nedenle depremin ardından borsada çimento hisselerinde sert yükselişler gözlendi.

İzmirli yüzlerce, binlerce firma depremzedelerin yaralarını sarmak için bağış yapıyor. Biz de merak ettik, İzmir'in iki büyük çimento üreticisi Batıçim ve Çimentaş'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamaları kontrol ettik. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için bir bağış yaptıkları yönünde bir bildirimde bulunmadıklarını gördük. Dikkatimizi çekti, size de aktaralım istedik.