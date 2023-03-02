Bravo Çimentaş

İzmir iş dünyasından deprem bölgesine yapılan yardımları mercek altına aldığımızı bu köşeyi takip edenler biliyor. İşte bu çerçevede geçtiğimiz Cumartesi günü deprem sonrası kalıcı konutların inşaatında en fazla geliri elde etmesi beklenen çimento sektörünün İzmir'deki iki devi Çimentaş ve Batıçim'e seslenmiş ve "Neredesiniz?" demiştik. Çünkü halka açık olan İtalyan sermayeli Çimentaş ile Ankaralı Aydın ailesinin yönetimindeki Batıçim'den depremin yaralarının sarılması için bağış ve yardım yaptıklarına dair Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) herhangi bir bildirimleri bulunmuyordu.

20 MİLYON LİRA BAĞIŞ AÇIKLADI

Bu yazımızın ardından Çimentaş harekete geçti ve pazartesi günü KAP'a deprem bölgesine ayni-nakdi bağış ve yardımda bulunmak için 20 milyon liralık bir fon ayırdıklarını duyurdu.

Çimentaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Cenker Mirzaoğlu da Cumartesi günü yazdıklarımızla ilgili bir açıklama gönderdi ve sağ olsun "Duyarlılığınız için bir yurttaş olarak size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DAYANIŞMASINA KATKI

"Türkiye'nin evlatları olarak deprem acısını hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Bir yandan da yaralarımızı sarmak için ulusça olağanüstü bir dayanışma tablosu çiziyoruz, Cumartesi günü yayınlanan yazınızdaki soruya cevap olmak üzere, Türkiye'nin bu büyük dayanışmasına nasıl katkı sunmaya çalıştığımızı özetle anlatmak istiyorum" diyen Mirzaoğlu, şu bilgileri verdi:

● Çimentaş olarak biz de depremden hemen birkaç saat sonra üst yönetim ekibimizle bölge için gerek duyulabilecek acil malzemeleri listeledik ve harekete geçtik. Malumunuz bir Çimentaş markası olan Elazığ Çimento deprem bölgesinde faaliyet gösteriyor. Depremde hasar almayan bu fabrikamızı da bu nedenle bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerimizin ana üssü olarak belirledik.

JENERATÖR VE KESİCİ ALETLER

● Enkaz çalışmalarında kullanılmak üzere temin ettiğimiz jeneratörler ve beton kesici aletler ile koruyucu ekipmanları ve ihtiyaç malzemelerini bölgedeki AFAD merkezlerine teslim ettik.

● Adıyaman'da gece arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 50 adet projektörü sevk ettik ve kablolamalarını da Elazığ fabrika ekibimiz gerçekleştirdi.

● Elazığ Üretim Müdürümüz Hakan Gündüztekin Elazığ AFAD kriz merkezinde özellikle sağlık, gıda ve hijyen malzemeleri tedariği için fabrika ekiplerimiz ve satın alma birimimizle koordinasyonu sağladı.

● Bu koordinasyon kapsamında kamyonlarla içme suları, odun ve kömür ile bunların yakılacağı varilleri temin ederek bölgeye gönderdik.

● Elazığ AFAD'a polar battaniyeler ile gıda, hijyen ürünleri ve bebek malzemelerini teslim ettik. Hızlı ulaşımını sağlayabilmek için bu malzemelerin büyük çoğunluğunu Elazığ'daki yerel tedarikçilerden temin ettik.

● İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürümüz Levent Tüzel, Hazır Beton Tesisi Santral Operatörümüz Ferhat Taşdemir gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında yer aldı. Gönüllü çalışanlarımızla depremzedelere sıcak çorba, ekmek ve su dağıtımı yaptık.

● Elâzığ ve Malatya'daki fabrika ve tesislerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyor.

● İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası'nın organize ettiği yardım kampanyalarına da nakit bağış olarak yardım sağladık.

Bizler de Çimentaş ve Sayın Mirzaoğlu'na bu duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz.

Umarız, Çimentaş'ın bu yardımları İzmir ve Ege'de hala elini cebine atmayan diğer firmalar için de bir örnek teşkil eder.