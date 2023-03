Uzaya gitmesinler ancak odalara da yönetici olmasınlar!

Yeni Asır kent gündemini belirlemeye devam ediyor. Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi'nin 7 yönetim kurulu üyesinin 3'ünün Büyükşehir'de, yedek yönetim kurulunun 7 üyesinin tamamının da Büyükşehir ve ilçe belediyelerden maaş aldığını manşetimizden deşifre ettik. Ardından İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı'nın Büyükşehir'e bağlı İZSU'dan şube sekreterinin de Karşıyaka Belediyesi'nden maaş aldığını yazdık. Böylece İzmir'de her yatırıma dava açan ŞPO başta olmak üzere Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı bazı odaların belediyelerin nasıl arka bahçesi olduğunu net bir şekilde ortaya koyduk.

CHP İL BAŞKANI'NDAN TUHAF CEVAP

Bu düzenden en fazla mutlu olan ise, tabii ki İzmir'de yerel yönetimleri elinde bulunduran CHP'den başkası değil...

CHP İzmir'in çiçeği burnundaki İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bu haberlerimize dün düzenlediği basın toplantısında cevap vermiş. Demiş ki, "ŞPO'da çalışanlar Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerinde çalışıyorlarmış... Uzayda mı çalışsınlar? Şehir plancıları nerede çalışmalı? Belediyede çalışmaları benim garipsediğim bir şey değil." Aslanoğlu'nun yeni il başkanı olarak selefinin aksine sahada halkla iç içe bir tablo sergilediğini görüyoruz. Ancak, hiç kusura bakmasın bu sözleri yanlış ve kendisini eleştireceğiz.

HER ŞEYDEN ÖNCE ETİK DEĞİL

Şenol Bey!

Siz bu kurulu düzenin, bu 'danışıklı dövüşün' İzmir'deki en büyük kazananı olan tarafta olduğunuz için farklı bir şey söylemenizi zaten bekleyemeyiz. Devlet memuru statüsünde olan veya sözleşme ile belediyeden maaş alan kişilerin resmi kurum niteliğindeki meslek odalarında seçimle dahi olsa görev alması her ne kadar demokratik ve hukuki görünse de her şeyden önce etik değil. Bu durum tarafsız ve bağımsız görev yapma ilkeleri ile tam anlamı ile çelişir. Öyle ki, tepki gösterilmesi gereken durumlarda sessiz kalmak veya görmezden gelmek bile kamu çıkarlarının korunmasında zafiyet yaratır. Bu odalar, işte bu gibi nedenlerle CHP'li belediyelerin arka odası oluyor.

HÜKÜMET YATIRIMLARINA DAVA

Başta ŞPO olmak üzere bu odaların bazıları, özellikle hükümet kanadından kentle ilgili yapılmak istenen yatırım ve düzenlemelerin hemen hepsine neredeyse sektirmeden dava açıyor, engellemeye çalışıyor. Alın işte, bugün gazetemizde yazdığımız gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Karabağlar'da 540 hektarlık alanda yapmak istediği kentsel dönüşüm 11 yıldır ŞPO'nun CHP'li belediye ile başını çektiği yapının engellemeleri yüzünden yapılamıyor.

Sonuçta kaybeden her an büyük bir deprem riski altında olan İzmirli oluyor.

BİRİNDEN BİRİNİ TERCİH ETSİNLER

Ancak ŞPO'nun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin imar düzenlemesi ve yatırımlarıyla ilgili açtığı davalar ise çok daha sınırlı ve seçmece oluyor.

Bu odanın yöneticileri de belediyelerden maaş aldıkları için ister istemez 'danışıklı dövüş' olarak görülüyor. Bu düzen böyle olduğu müddetçe öyle görülmeye de devam edecek. Bayraklı'da depremzedeler için getirilen emsal artışının bu odalarca iptal ettirilmesi de ister istemez bunu düşündürtüyor.

O yüzden ŞPO başta olmak üzere bu odaların yönetiminde yer alanlar mutlaka ve mutlaka bağımsız isimler olmalı, belediyelerden maaş almamalı. Belediyede çalışanlar da oda yöneticisi olmaya özenmemeli ya da birinden birini tercih etmeli. Bu kadar basit...