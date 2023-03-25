CHP İzmir’de gündem: ‘Omurga’

CHP İzmir'de bugünlerde en çok konuşulan isimlerin başında Milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır ve Kani Beko geliyor... Nasıl gelmesin ki? 3 isim yıllarca atıp tuttu, "Partide milletvekili adaylarının belirlenmesinde ön seçim yapılmazsa biz aday olmayacağız. Ön seçim yapar halkta kimin karşılığı var bunu görürsünüz" diye restler çekti, cakalar sattı. Hatta Atila Sertel, "Ön seçim olmazsa vallahi de billahi de aday değilim" diyerek yemin bile etti.Ancak, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için CHP'de ön seçimin 'ö'sünün yapılması bile söz konusu değilken bu 3 vekil döndü dolaştı koşa koşa adaylık başvurusu yaptı. Hatta Tacettin Bayır, başvurmadan önce "Aday göstermeyeceksiniz hiç başvurmayalım.Sonra rencide oluruz" manasına gelen açıklamalar yapıp nabız yokladı. Ancak bir karşılık bulamayınca "En iyisi aday olayım" deyip başvurusunu yaptı. İşte bu 3 vekilin bu çarkı bugünlerde örgütte en çok konuşulanlar arasında...Haber kaynaklarımızın bizlere aktardığına göre, bu tartışma çerçevesinde bizim Yeni Asır'da 21 Ekim 2021'de bu 3 vekilin söz konusu açıklamaları ile diğer İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Murat Bakan'ın ön seçime gerek olmadığı, bunun "Bizans'ın fetih öncesi meleklerin cinsiyetini tartışmaktan farksız" olduğu yönündeki sözleri ile ilgili yaptığımız manşet haberimizin linki telefondan telefona dolaşıyormuş...Partililer birbirlerine bu haberimizi gönderip, içinde "omurga" kelimesinin yer aldığı mesajlar atıyormuş...Tepki gösterenler bizce sonuna kadar haklı... Tamam siyasette, bugün ak dediğine yarın kara diyen çoktur ancak yine de asgari düzeyde bir 'ilke' sahibi olmalarını istemek de biz milletin hakkı. 3 vekilin yaptığı bu adaylık başvurusu siyasette son dönemde yaşanan en büyük 'ilkesizlikler' arasında yer alıyor. Üstelik konunun şöyle bir boyutu da var... Bu 3 ismin yeniden aday gösterilmesinin çok düşük bir ihtimal olduğu İzmir'de siyaseti yakından takip edenler tarafından gayet iyi biliniyor.Bunun kendileri de farkında ancak işte o 'koltuk' hırsı insanı böyle kötü durumlara düşürebiliyor. İnsan giderken de doğru düzgün gitmesini bilmeli. Yazık...İYİ Parti İzmir Teşkilatı'nda milletvekili adaylığı için başvuranlar, Nisan ayı başında yapılacak ön seçimde üyelerin kantarına çıkacak. Fakat kıran kırana geçecek yarış öncesinde adaylık için İl Başkanlığı'ndan istifa eden Hüsmen Kırkpınar'ın haksız bir rekabete imza attığı belirtiliyor. Görüştüğümüz partililer, "Hüsmen Bey, yıllardır yaptığı il başkanlığı görevi nedeniyle İzmir'deki en son istifalarla sayısı 27 bine düşen üyelerin tüm iletişim bilgilerine sahip. Diğer adayların ise, böyle bir imkanı yok. Hüsmen Bey de bunun avantajıyla üyelerin telefonlarına mesajlar gönderiyor, Ramazan'ını kutluyor, Cuma'sını kutluyor. Hatta üyelere telefon açılıp 'Önseçimde tercihin ben olayım' deniliyor. Bu resmen haksız rekabet" diye konuştu. Böyle bir şey gerçekten de ne etiğe ne demokrasiye sığar...