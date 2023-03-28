Tüh senin genel sanat yönetmenliğine!

CHP'nin bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye CHP'deyken her türlü eziyeti yaptılar. O da çekip giderek parti kurdu. Şimdi 100 binden fazla imza toplayıp hak ettiği Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor diye kendisine demediklerini bırakmıyorlar.

İzmir'de de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olarak transfer edilen 'sözde duayen' Yücel Erten diye biri var. Bu şahıs, Genel Sanat Yönetmenliği'nin yanı sıra kentteki otoparkları işleten İZELMAN isimli şirketten ikinci maaşı da her ay cebe indiriyor.

Şimdi bu şahıs kalkmış Muharrem İnce'yi eleştirmeye çalışırken "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır" diyen yazar Aziz Nesin'e özenmiş ve "Muhteris M'İnce Aziz Nesin'in istatistiği içinde yerini yüzde 60 cephesinde seçti" diyerek bu çirkin sözü bir kez daha dile getirmiş. Yani o da bir anlamda "Halkın yüzde 60'ı aptal" demeye getirmiş.

BU CÜRETİ NEREDEN ALIYORSUNUZ?

Bak Yücel Efendi!

Sizin Muharrem İnce'yi eleştirmeniz veya övmeniz zerre kadar umurumuzda değil.

İnce'nin kendisinin de olduğunu sanmıyoruz.

Ancak, siz Türk halkının yüzde 60'ının aptal olduğu hakaretini ima yoluyla bile nasıl dile getirebiliyorsunuz? Bu cesareti size kim veriyor, Tunç Soyer mi?

Bu mudur sanatçılık, bu mudur duayenlik?

Yazıklar olsun...

Tüh sizin genel sanat yönetmenliğinize, tüh sizin duayen sanatçılığınıza... Siz eğer bu millete böyle hakaret ediyorsanız, biz de size böyle demekte bir sakınca görmeyiz.

Çünkü hak ediyorsunuz.

SİZDE ZERRE ETİK KAYGISI OLSA...

Sizde zaten zerre kadar "etik" kaygısı olsa ilk başta belediyede arpalık olarak kullanılan şirketlerden birinden size bağlanan ikinci maaşı almazdınız. Bu milletin parasını böyle indiriyorsunuz ondan sonra da millete hakaret ediyorsunuz...

Bu toplum, siz ve sizin gibilere cevabını en güzel şekilde verecektir.

CHP DIŞARIDAN BÖYLE SABOTE EDİLEMEZDİ!

İzmir'de dün sabah telefonlarımız başladı çalmaya... Arayanlar Karabağlar Aydın Mahallesi'nden vatandaşlardı.

"Belediye mahallemizdeki çöpleri günlerdir toplamıyor. Yeni Asır'a güveniyoruz, lütfen sesimizi duyurun" diyorlardı. Deneyimli muhabirimiz Metin Burmalı, hemen gidip mahalleyi gezerek çöp dağlarını fotoğrafladı ve bugün haberimizi size birinci sayfadan manşet olarak sunuyoruz.

Akıl alacak gibi değil... Bu çağda, grev gibi ortada bir sebep de yokken, İzmir'in göbeğinde bu manzara nasıl yaşanır?

Başkan Muhittin Selvitopu...

Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına...

Karabağlar'da sizin ve Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümdeki beceriksizliği bizzat ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmişti... Şimdi üzerine bir de çöpleri bile toplayamaz hale gelmişsiniz... Hakikaten yazık...

DÜNYA ALEME GÖSTERDİNİZ

Seçim öncesi CHP'yi biri sabote etmeye kalksa dışarıdan bu kadar güzelini kimse yapamazdı...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" derken bunun nasıl kötü bir vaat olduğunu Karabağlar'daki bu görüntülerle dünya aleme bir kez daha gösterdiniz...

Tebrikler!