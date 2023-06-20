Kılıç: Şikayet gelirse soruştururuz

İzmir'in Buca ilçesinde yaşandığı iddia edilen 'pazaryeri vurgunu', günlerdir İzmir'in gündeminde...

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar'ın iddiasına göre, ortada 8-9 milyon liralık bir vurgun var. Cezaevi arsasına taşınan yeni pazaryerinde tezgah almak için bazı belediye çalışanlarının hesaplarına para gönderdiği ancak tezgah alamadığı belirtilen 80'den fazla kişi olduğu belirtiliyor. Hatta bazı medya kuruluşları, bu işin içinde CHP'li meclis üyesi Serkan Kalmaz'ın zabıtalık yapan babası Hüseyin Kalmaz'ın da yer aldığını iddiasını da gündeme getirdi.

Biz de bu köşede dün kaleme aldığımız yazıda ortaya atılan iddiaların büyüklüğü karşısında belediye yönetimi başta olmak üzere kimsenin tek kelime açıklama yapmamasına tepki gösterdik.

BAŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Bu yazımızın ardından dün Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la konuştuk.

Bu iddiaların basında yer aldığını ve konuşulduğunu ancak kendilerine şu ana kadar kendilerine resmi hiçbir şikayet başvurusunun gelmediğini belirten Başkan Kılıç, "Bu konuda harekete geçmemiz için önce bize bir şikayet dilekçesinin verilmesi lazım. Eğer böyle bir başvuru gelirse teftiş kurulumuzu harekete geçiririz. Ancak bir başvuru olmadığı için re'sen bir soruşturma başlatamıyoruz. İşin enterasan yanı, bu pazar yerinde tezgah almaya çalışan esnafın, bize önce bu talebiyle ilgili dilekçe vermesi gerekiyor. Bu olay öncesinde bize verilmiş böyle bir dilekçe de bulunmuyor" diye konuştu.

MAĞDURLARA BASKI MI VAR?

Günlerdir konuşulan ve İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı'nın da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladığı olayla ilgili bugüne kadar belediyeye resmi bir şikayetin olmaması çok ilginç. Acaba şikayetçi olmamaları için mağdurlar üzerinde baskı mı kuruluyor? Olayın üzerini örtmeye çalışan çevreler mi var? Umarız, bu olay karanlıkta kalmaz ve aydınlığa kavuşturulur...

Göktaş 'Topuklu Efe'nin avukatlığını sürdürecek

Türkiye'nin en karanlık olaylarından biri de Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 2002 yılında evinin önünde suikaste kurban gitmesidir. Bu suikastin azmettiricisi olduğu iddiasıyla geçtiğimiz aylarda kaçtığı Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen eski özel harekatçı albay Levent Göktaş da geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildi. Göktaş'ın 'Topuklu Efe' lakaplı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilişkilerinin çok iyi olduğu daha önce basına yansıdı. Belediyeden kendisine ait şirketler aracılığıyla çok sayıda ihale aldığı da belirlenen Göktaş, diğer yandan Ankara Barosu'na üye bir avukat olarak Çerçioğlu'nun Aydın 1.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde ihaleye fesat gibi çeşitli iddialarla yargılandığı davada da avukatlığını yürütüyordu.

MAHKEMEYE YAZI GÖNDERİLDİ

Çerçioğlu, yakalanıp tutuklanması sürecinde de Göktaş'ı avukatlığından azletmedi. Şimdi tahliye olan Göktaş'ın Çerçioğlu'nun avukatlığını sürdüreceği ortaya çıktı. Nasıl mı? Tutuklanınca bu davadaki avukatlık görevi için Ankara Barosu başka bir avukatı görevlendirmişti.

O avukat da Göktaş'ın tahliyesinin ardından Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı göndererek bu dosyayla ilgili tebligatların bundan sonra Göktaş'a yapılmasını ve bu dosyayla ilgili UYAP kaydının silinmesini istedi de ondan...