Buca’da pazaryeri vurgunu iddiası!

Buca Belediyesi Barış Mahallesi'nde yeni cezaevi yolunu hizmete açtı. Bu yolun üzerinde kurulan Barış Pazaryeri de yol trafiğe açılınca geçici olarak cezaevi arazisinin bir bölümüne taşındı. Bu süreçte belediyede ilginç dolapların döndüğü söyleniyor.

Belediye zabıtasında görevli bazı kişiler ile şoför kadrosunda bulunmasına rağmen belediyede çok etkin olan bir ismin, pazaryerinin eski esnafının dışında yeni yerde tezgah kurmak isteyenlerden kayıt dışı 30'ar bin lira topladığı iddia ediliyor.

ARTIŞ YAPILMADI OYUN BOZULDU

Ancak belediye, eski pazaryerinde tezgah açan esnafı bu bölgeye taşırken ekstradan açılacak tezgah sayısını çok düşük tutmasının bu oyunu bozduğu belirtiliyor.

Bu şekilde para toplandığı iddia edilen 80'den fazla kişinin açıktan ödedikleri paraları geri alabilmek için günlerdir uğraştığı öne sürülüyor. Hatta bu işle ilgili CHP'li bir meclis üyesinin de ismi dillendirildi.

Söz konusu meclis üyesiyle görüştük, iddiaları reddetti. Ancak, Buca bu olayla çalkalanıyor. Bu konunun üzerine gidilirse gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Başta belediye yönetimi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur...

CHP'li Tıraş'a Genel Merkez'de sürpriz görev

CHP İzmir örgütünden Melih Tıraş, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün 4.5 yıldır en yakınında olan isimlerden biriydi.

Gümrükçü trafik kazası geçirdiğinde bile yanındaydı. Şimdi Melih Tıraş'a genel merkezde sürpriz bir görev verildi. Tıraş, CHP'de son MYK değişikliğinin ardından Genel Sekreterlik görevine getirilen Neslihan Hancıoğlu'nun yardımcılığına atandı. Tıraş'ın Genel Sekreter Yardımcısı olmasını Gümrükçü'nün birlikte siyaset yaptığı isim olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a bağlayanlar da var. Ancak, görüştüğümüz kaynaklar, bu başarının Tıraş ve Gümrükçü'nün Özkan dışında genel merkezdeki iyi ilişkilerinin getirdiği bir sonuç olduğunu belirtiyor. Bu görevlendirmeyle Gümrükçü'nün genel merkezdeki gücünün arttığı da muhakkak.

Ne hırsızlığı Yakup Bey?

Çeşme'de oteller yaz dönemlerinde yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyor.

Tabii, bu durum ilçede emeğiyle çalışanların işine yarıyor. Eğer belirli bir hüneriniz var ise, iyi paralara iş bulup, transfer olabiliyorsunuz. İşte bu durum meğer Çeşme'deki otel patronlarını çıldırtıyormuş...

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir'in, bunu 'hırsızlık' olarak nitelendirmesinden anlıyoruz.

Demir, "Oteller arası personel hırsızlığı aldı başını, yürüdü. Benim bir aşçım var, 1,5 aydır çalışıyor. Eski çalıştığı yer, bana gelirsen 16 çeyrek altın vereceğim diye transfer ücreti teklif ediyor" buyurmuş.

Demir, ayrıca ucuz işgücü olarak görülen turizm okullarındaki öğrencilerin staj süresinin 3 aya çıkarılmasını istemiş.

Tabii ki, işletmelerin personel sıkıntısı çözülmeli, devlet daha fazla nitelikli personel yetiştirmenin önünü açmalı. Ancak yetişmiş personel sıkıntısı nedeniyle emek, değere biniyor ve önemli ücretlerle transferler gerçekleşiyorsa da buna 'hırsızlık' demek de çok yakışıksız kaçmış... İnsan ister istemez, "Alışmışlar üç kuruşa adam çalıştırmaya, emek biraz değer kazandı mı hemen rahatsız oluyorlar, bunu 'hırsızlık' sayıyorlar" diye düşünmeden edemiyor.

Yakup Bey... Eğer para kazanıyorsanız emekçinin de hak ettiği ücreümedi vermek zorunuza gitmesin...