Gaziemir’de tartışılan plana onay

İzmir Gaziemir'de Adnan Menderes Havalimanı'na giden Akçay Caddesi üzerindeki 140 dönümlük alanla ilgili hazırlanan ve ilçe belediye meclisinden oy çokluğuyla geçen imar planları kamuoyunda bir süredir tartışılıyor. Tanınmış iş insanları Niyazi ve Sabri Memur kardeşler ile Özgörkey ailesine ait Özgörkey Otomotiv, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Aliberti ailesine ait Vosmer Otomotiv, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a ait Poyraz Otomotiv'in de yerleri bulunan alanla ilgili imar planı düzenlemesi Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu'na gelmişti.

ÖNAL: DEĞİŞİKLİKLE KABUL EDİLDİ

140 dönümlük alanın "sanayi" alanından "ticaret" alanına dönüştürülmesi ve emsalin de 0.5 seviyelerinden 1.5'a çıkarılmasını öngören ve böylece alanda 1.5 milyar liralık bir değer artışına yani ranta neden olacağı öne sürülen planlarla ilgili komisyon görüşmeleri tamamlandı. Dün ulaştığımız Komisyon Başkanı İrfan Önal, planların zaiyat yani kamuya terk oranının artırılarak ve yüksekliğin de 15 metre 80 santimetreden 9 metreye düşürülerek komisyonda oybirliğiyle kabul edildiğini söyledi.

BUGÜN MECLİS'E GELECEK

Önal, zaiyat oranın yüzde 38'in üzerinde bir rakama çıkarılacağını ve uzman plancıların şu an planlara son şeklini verdiğini de aktardı. Biz de ayrıca yaptığımız araştırmada mevcut durumda bazı parsellerde yüzde 38, bazı parsellerde de yüzde 20'lerde olan zaiyat oranın tüm parseller için yüzde 40-45 arasına yükseltileceğini öğrendik. Bu arada süreci takip ettiği iddia edilen CHP İzmir Milletvekili'nin planların çıkarılmasıyla ilgili Başkan Tunç Soyer'le görüştüğü de belirtiliyor.

Planların bugün meclis üyelerinin onayına sunulması bekleniyor.

Genel Müdür zararı ödedi cezasını bozdurdu!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon idaresinin (ASKİ) Genel Müdür Vekili Levent Olkaç'ın mahkemelerle işi bitmiyor. İşte son gelişme... Olkaç, hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan verilen mahkumiyet kararıyla ilgili flaş bir hamle yaptı. Olkaç hakkında, ASKİ'deki servis bakım hizmeti ile uzak servis hizmeti alımları nedeniyle yapılan ödemelerden dolayı oluşan kamu zararının giderilmediği gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda mahkumiyet kararı verilmişti. Mahkeme ayrıca 'hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına (HAGB) yer olmadığına' da hükmetmişti. Olkaç ise, bu karara buna istinaf mahkemesinde itiraz etmişti.

KAMU ZARARINI ÖDEDİ

Bu süreçte, Olkaç, mahkemenin kendisine verilen cezayı bozdurmak için çok konuşulacak bir girişimde bulundu.

İstinaf mahkemesi dosyayı incelemeye başlamadan kendisinin görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle ASKİ'de oluştuğu belirtilen 57 bin liralık kamu zararını kendi cebinden ödedi ve kurumdan aldığı tahsilat makbuzunu üst mahkemeye sundu.

İstinaf mahkemesi de Olkaç'ın eylemi nedeniyle oluştuğu iddia ve kabul edilen kamu zararı miktarının bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi ve yapılan ödemenin zararı karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi gerektiğini belirtti. Üst mahkeme, Olkaç hakkında verilen HAGB'ye yer olmadığı kararının yeniden değerlendirilmesi için dosyayı ilk mahkemesine geri gönderdi.