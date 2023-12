Tunç-Buğra kapışmasında mahkemeden ‘bomba’ karar

Yerel seçimlere aylar kala İzmir'deki tansiyon da yükseliyor.Kentte CHP'nin adayı olma konusunda şu an en büyük kapışma mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile aday adayı olan eski Genel Sekreteri Buğra Gökce arasında yaşanıyor.Hatta Gökce'ye yönelik bazı sosyal medya hesaplarındaki olumsuz paylaşımların da yeniden aday gösterilmesi zora giren Soyer'e yakın çevrelerce yaptırıldığı iddiaları bile konuşuluyor.Biz ise, ne bir eksik ne bir fazla olmak üzere sadece haberciliğimizi yapıyoruz.İşte iki ismin kapışmasıyla ilgili bir bomba haber daha...Soyer, Buca Metrosu ihalesinin ardından belediyede istenmeyen adam haline getirdiği Buğra Gökce'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter Yardımcısı olarak gönderdikten sonra şok bir karar almıştı.İhalesi 2012 yılında yapılan ve Çek firmalara verilen ancak yüz milyonlarca lira harcanmasına rağmen ilgili yönetmelik standartlarına uygun yapılmadığı için bir türlü sağlıklı çalıştırılamayan 'tam adaptif trafik denetim ve yönetim sistemi' ile ilgili Gökce'ye teftiş kurulu kararını onayarak Ocak 2023'te 'kınama cezası' vermişti. Eline İstanbul'da görevdeyken ulaşan bu kınama kararıyla şok yaşayan Gökce ise, aday adayı olduktan sonra "Bu karara çok içerledim" demiş ve iptali için mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı.İşte biz de Gökce'nin İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nde açtığı söz konusu davanın kararına ulaştık.Sizi çok teknik konularla yormadan kısaca olayı şu şekilde anlatalım: Projede Çek yüklenicilerce yapılması gereken birçok kalem eksik bırakıldı. Belediye ve Soyer'in iddiasına göre ise, Gökce de genel sekreter olarak Şubat 2021'de verdiği 'olurla' yüklenicilerin sözleşme gereği yerine getirmesi gereken birçok şartı kaldırdı. Oysa yüklenici firmalar bu eksikleri, ücret almadan tamamlamak zorundaydı.Verdiği olur nedeniyle Soyer'in imzasıyla kınama cezasına çarpıtırılan Gökce ise, bunun teknik bir iş olduğunu ve oluru ilgili teknik birimin uygun görüşü üzerine verdiğini savunarak hukuka aykırı olduğunu öne sürdüğü bu kınama kararının kaldırılmasını istedi.Mahkeme ise, Gökce'nin denetim ve gözetim yükümlülüğünün bulunduğunu, olur verdiği işlerin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, bu haliyle yapılması gereken işlemleri belirlenen usül ve esaslara uygun şekilde tam olarak yerine getirmede kusurlu olduğuna ve 'kınama' kararında hukuka aykırı bir durum olmadığına hükmetti.Böylece büyük kapışmadaki ilk raundu Soyer kazandı. Bu arada son olarak bir bomba ayrıntıyı da aktararak yazıyı sonlandıralım...Gökce'nin açtığı bu davada avukatlığını Soyer'le arası pek iyi olmayan CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in babası Esen Yücel ve kardeşi Mehmet Engin Yücel'in yapması dikkat çekti. Yani bir anlamda Gökce, Soyer'e karşı Yücel ailesiyle ittifak yaptı ancak ilk raundda istediğini elde edemedi. Gökce, bu kararı istinafa götürecektir. Bakalım son gülen kim olacak?İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in koltuk sallantıda. Daha zaman var ancak aday gösterilmesi biraz zor gözüküyor. Peki, Soyer aday yapılmaz ve başka bir isim işaret edilirse CHP, mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetim kurulu ile bu işi nasıl götürecek? Çünkü CHP lideri Özgür Özel, Soyer'in yeniden adaylığı için anket yapacaklarını söylüyor ama mevcut Aslanoğlu ise, Genel Başkanın İzmir'deki temsilcisi gibi değil Soyer'in personeli gibi davranıyor. Daha önce açık açık Soyer'in yeniden aday yapılması gerektiğini söylüyordu.Dün de İzmir'de Soyer'in yaptığı icraat sunumunda yine Soyer'i öve öve bitiremeyerek üzerine düşeni yaptı. Başka bir isim Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılırsa Soyer'e bu kadar angaje olmuş bir İl Başkanı ve yönetimiyle CHP, İzmir'de seçime nasıl hazırlanacak?Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç kamu görevlilerinin yerel seçimde aday olabilmesi için 1 Aralık'ta sona eren sürenin dolmasına 15 dakika kala başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Kaykaç AK Parti'den aday adayı oldu. Karaburun'da yeniden aday olmak isteyen mevcut CHP'li belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ilçede sevilen bir isim olan Kaykaç'la ilgili kaygılı olduğu belirtiliyor. İzmir'in en küçük ilçesi olan Karaburun'da 31 Mart'taki seçimlerde sert bir kapışma yaşanabilir.CHP, heykel belediyeciliğinden vazgeçemiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu tarz belediyeciliğin en nadide örneklerini sergiledi 5 yıl boyunca! Seçimde yeniden aday olmak için girmediği mağduriyet kalıbı bırakmayan Tunç Bey, bunun üzerine bir de heykel şov ekledi. Soyer'in Bayraklı Smyrna Meydanı'na dört figürden oluşan 'Amazon Heykeli' diktirme operasyonunda sona gelindi. CHP'nin 'seçim savaşçıları' bu ay içinde tamamlanıp açılacak.Artık bir de fiyakalı bir açılış töreni yapılır.İşin siyaseti bir yana... Bu heykeli gören İzmirlilerin önemli bir bölümü isyan ediyor. Tamam, İzmir'i binlerce yıl önce kadın savaşçılar yani Amazonların kurduğu söyleniyor ancak bu ülkenin adı şu an Türkiye... Bakın, bu fotoğrafları bize gönderen vatandaş, altına ne yazmış: "Bu heykellerin burada olması kanıma öyle dokunuyor ki anlatamam size. Acaba Yunanistan'da bir Efe heykeli var mı çok merak ediyorum. Artık ipin ucunu iyice kaçırdılar. Şu an gözlerim dolu inanın vallahi ağlamamak için kendimi zor tutuyorum..."