İzmir siyasetinde gerilimi yükseltecek şok gelişme

Seçime günler kala, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını kapmak için yarışan mevcut Başkan Tunç Soyer ve eski Genel Sekreter Buğra Gökce cephesinde gerilimi artıracak bir gelişme yaşandı. Bununla ilgili ilk sayfamızdan ses getirecek bir özel haber yayınlıyoruz. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma izni talebi ve Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun Başkan Soyer'in oluruyla hazırladığı disiplin raporu çerçevesinde Buğra Gökce ve üst düzey 2 belediye bürokratı hakkında 1.1 milyar liralık ön inceleme başlattı.

'KINAMA' TEPKİSİ

Gökce, İzmir'den ayrılmak zorunda kalıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tenzili rütbe ile gitmesinin ardından belediyenin fiyasko projelerinden 'tam adaptif trafik yönetim sistemiyle' ilgili belediye tarafından kendisine verilen 'kınama cezası'na isyan etmişti. Önceki gün bir açıklama yapan Gökce, bu kınama yazısına çok içerlediğini söylemişti.

Bugün detaylarına haberimizde yer verdiğimiz Soyer olurlu Teftiş Kurulu raporunda da Gökce ile birlikte dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve Atık yönetimi Dairesi Başkanı Fatma Mesutgil'in, Ödemiş Katı Atık tesisinin işletmeci firması menfaatine belediyeyi 1.1 milyar lirayı aşan bir maliyet altına soktukları ifade ediliyor.

Sayıştay raporları da dikkate alınarak hazırlanan raporda bu 3 isme başka suçlamalar da var.

Yani ortada 'kınamayı' bile gölgede bırakacak ifadeler yer alıyor.

AYDINLANMALI

Aldığı 'kınama' yazısına isyan eden Gökce, hakkındaki bu raporla ilgili ne tepki verecek göreceğiz. Seçim yaklaşırken CHP aday adayları arasındaki gerilim giderek artacak gibi duruyor.

Günlerdir yazıyoruz...

Gökce, tartışmalı Buca Metrosu ihalesinin ardından Soyer ile neden ayrı düştü. Neden İzmir'i arkasına bile bakmadan terketmek zorunda kaldı. Bu karanlık noktanın mutlaka aydınlatılması gerekiyor.

Soyer ve Gökce'nin o süreçte yaşananları kamuoyuna açıklaması şart...

CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'da düzenlediği gençlik kolları toplantısından gelen fotoğraflar Soyer cephesini yeniden adaylık konusunda umutlandırdı

Sevindirik yapan fotoğraf!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığının zora girmesi çıkarını ona endeksleyenleri de kara kara düşündürüyor. Ne yaparız ederiz de Soyer'i tekrar aday yaptırırız diye yırtınıyorlar.

İşte dün Manisa'dan bu kesimi sevindiren fotoğraf kareleri geldi. Birini burada da görüyorsunuz. Özel'in Manisa'da yaptığı Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na davet üzerine Soyer de katıldı. Yemek sırasında çekilen bu fotoğrafta da Soyer ve Özel'in yan yana olması Soyerciler cephesinde umutları artırdı. Ancak bu işler öyle birlikte fotoğraf karelerinde yer almakla olmuyor. Sizi aday göstermek isteseler, 1 aydır sizi bu kadar tartıştırmaz ve yıpratmazlar...

Mafya babası mı başkan adayı mı?

CHP'nin siyaset esnafı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın torpil yapacağı iddialarını yalanlamaya çalışırken bile öve öve bitiremediği Malatyalı hemşerisi, CHP'nin Urla Belediye Başkan aday adaylarından Mustafa Günay'ın basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda ettiği laflar konuşuluyor.

Bazı sözleri inanılacak gibi değil. Karşımızda bir belediye başkan adayı mı var yoksa bir mafya babası mı var diye insan tereddüte düşüyor. Zaten "Urla'da baba şart" diyerek bunu bir anlamda kendisi de adeta üstü kapalı ifade ediyor! Güzelbahçe Belediyesi'nde Başkan Mustafa İnce'nin yıllarca yardımcılığını yaptıktan sonra şimdi Urla'yı gözüne kestiren Günay'ın devletin müfettişini kovmakla övünmesi ise tam bir skandal. "Türkiye'de belki müfettişi odasından gönderen tek kişi benim.

1 gün sonra Ankara'ya döndü ve dilekçe verdi. Başka bir müfettiş gönderdiler. Tek bir şey söyledim, 'onun gibi davranacaksanız yazılı isteyin' dedim" diyerek bu marifetini ballandıra ballandıra anlatıyor.

Yeni Asır olarak Urla'da CHP'den 47 aday adayı çıkmasını ilçenin emlak değerlerinden kaynaklanan rant artışına bağlamıştık. Ağbaba'nın övdüğü beyimiz Günay bakın mafya jargonuyla konuyu nasıl özetliyor:

"Urla'da rant var diye söyleniyorlar. Güzelbahçe'de de rant vardı.

Yapacak olsam oturduğum yerden kılçıksız yapardım.

Hırsız her yerde hırsızdır." Günay eğer aday yapılır ve seçilirse eylem ve söylemleriyle gündemden düşmez.

Büyükşehir'in ayranı yok içmeye!

İzmir Büyükşehir Belediyesi "İzmir'e Renk Ol" adıyla İllüstrasyon Yarışması düzenledi.

Ama ilan edileceği belirtilen tarih üzerinden epey zaman geçmesine rağmen sonuçları hala açıklanmadı. Belediyenin çok da yüksek olmayan ödül parası bulamadığı için sonuçları geciktirdiği iddiaları konuşuluyor.

Öte yandan, belediyenin yaptığı veya yaptırdığı birçok kültür sanat işinin de parasını ödeyemediği de bir gerçek.

Durum böyleyken Büyükşehir Belediyesi şimdi de İzmirli kültür ve sanat aktörlerine destek olmak üzere, Türkiye'deki yerel yönetimler adına bir ilk olan İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Sen daha mevcut kültürel işlerinin parasını ödeyemiyorsun, düzenlediğin yarışmanın sonuçlarını ödül paran olmadığı için açıklayamıyorsun ama kültür fonu kuruyorsun. Hani "Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider..." derler ya... İşte aynen öyle...