Alaattin Yüksel’le değişim falan olmaz!

Eski Başkan Aziz Kocaoğlu ile en yakın arkadaşı olan CHP eski Milletvekili ve İl eski Başkanı Alaattin Yüksel, önceki gün Manisa’da Özgür Özel’le iki saat görüştü.

CHP'de değişim diye yola çıkan yeni Genel Başkan Özgür Özel'in en büyük övünç kaynaklarından biri Parti Meclisi'ndeki yaş ortalamasını 43'e indirmek. Bakalım bu genç yaş ortalaması, İzmir'de belediye başkan ve meclis üyesi adayı gösterileceklere de yansıyacak mı? Gençlere ne kadar yol açılacak göreceğiz. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel'in yeniden sahaya dönmeleri nedeniyle yazıyoruz. 75 yaşındaki eski Başkan Aziz Kocaoğlu ile en yakın arkadaşı olan 73 yaşındaki CHP eski Milletvekili ve İl eski Başkanı Alaattin Yüksel, önceki gün Manisa'da Özgür Özel'le iki saat görüştüler.

TRAJEDİYE DÖNÜŞÜR

Ulaştığımız Kocaoğlu, görüşmede Özel'e İzmir ile ilgili bilgi verdiklerini ve sorularını cevaplandırdıklarını, aday ismi üzerinde durmadıklarını söylese de çok belli ki, bu Alaattin Yüksel'in aday yapılması için bulunulmuş bir girişimdi. 73'lük Alaattin Yüksel'i, Genel Başkan Özel gibi Manisalı olmasının da avantajıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptırmak istiyorlar. Yüksel, 2019 seçimlerinde de aday olmak için yanıp tutuşmuştu ancak olamamıştı. "Değişim" iddiasındaki CHP lideri Özel, partide genel başkan yardımcılığı dahil her makama gelmiş 73 yaşındaki birini, İzmirlinin karşısına Büyükşehir adayı diye çıkarırsa bu "değişim masalı" tam bir "trajediye" dönüşür. Alaattin Yüksel gibilerle değişim falan olmaz...

Safiyane hayaller!

CHP lideri Özgür Özel'in 23 Aralık'ta Menemen'deki Kubilay'ı anma törenleri için İzmir'e geleceği duyuruldu. İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediye başkan adaylarını bir heyecan sardı ki sormayın! O gün kim bilir Özel'in önünde ne atraksiyonlar yapılacak, ne taklalar atılacak? Bu arada adaylığı zora giren ancak tekrar potaya girmek için her bulduğu fırsattan mağduriyet yaratma mahareti gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer cephesinde de heyecan var. Bazı Soyerciler, Genel Başkan'ın o gün Soyer'in adaylığını ilan edeceği yönünde safiyane hayallere bile kapılmış haldeler.

Japonlar bile gördü ama biz görmüyoruz!

İzmir'de dünün flaş haberi yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Japon Yoshinori Moriwaki'nin, Karşıyaka'daki deprem riskine dikkat çeken açıklamalarıydı. Moriwaki, "İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir. Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü" diye konuştu. Elin oğlu ta Japonya'dan gelip Karşıyaka, Mavişehir bölgesindeki bu yumuşak zemin sorununu görüyor biz göremiyoruz. Hala en lüks konutlar Mavişehir bölgesine yapılmaya devam ediyor. Eskiden bataklık olan Mavişehir ve civarı, en ufak yağmurda denizle bütünleşiyor. Umarız bu vurdumduymazlığımız birinci derece deprem bölgesinde yer alan kentimizde olası bir afette büyük acılar çekmemize neden olmaz.

Asıl bu sorulara cevap ver Gökce!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, dün kentte yayın yapan gazetelerin temsilcileriyle bir araya gelmiş, açıklamalar yapmış.

Belli ki, bizi davet etmeye cesaret edememiş... Zaten böyle bir beklentimiz de yoktu. Gökce, basit beylik laflarla siyaset yapacağına şu sorularımıza cevap versin de görelim:

OPERANIN HESABI

- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter iken neden arkanıza bile bakmadan İstanbul Büyükşehir'e tenzili rütbe ile gitmek zorunda kaldınız?

- Başkan Tunç Soyer, sizi belediyede niye istemedi?

Sizi bir şey yaparken mi yakaladı?

- Arkanıza bile bakmadan gitmek zorunda kaldığınız İstanbul'dan sizi İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gönderen güç nedir?

- Karşıyaka'da belediyenin 400 milyon liranın üzerinde harcama yapmasına rağmen yarım kalan opera binası inşaatının hesabını nasıl vereceksiniz? Ankara'da CHP PM eski üyesinin şirketi Çağdan Mühendislik'e verilen ihaleye neden illa ki 'uzman firma şartı' koydunuz? O şartı sağlamak için Avusturya'dan getirilen firma ve Çağdan Mühendislik sırf bu özel şartı yerine getirdikleri için ihaleyi 102 milyon lira yüksek teklif vermelerine rağmen kazandı.

Ancak Avusturyalı firma birkaç ay sonra çekip gitmesine rağmen işi neden tek başına bu şartı taşımayan Ankaralı firmaya devrettiniz?

Arada giden 102 milyon lirayla ilgili İzmir'e bir izahta bulunacak mısınız?

AKDOĞAN VE DİĞERLERİ

- CHP'de bir takım tuhaf işlerle anılan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, belirtildiği gibi sizin gölge patronunuz mu? Kendisiyle nasıl bir ittifakınız var?

- İzmir'deki görev döneminizde her akşam gittiğiniz Boğaziçi Restoran ile sahibi Cem Kocatoros ve Burkay İnşaat'ın sahibi Yaşar Erdem aranızdaki ilişki nedir? Burkay İnşaat, sizin genel sekreter olduğunuz dönemde belediyeden hangi işleri aldı?

- En son Ödemiş Katı Atık Bertaraf Tesisi'yle ilgili belediyeyi yüklenici firma Biosun A.Ş lehine 1.1 milyar lira maliyet altına soktuğunuz iddiası üzerine Valilikçe başlatılan incelemeyle ilgili ne açıklama yapacaksınız?

Sayıştay denetçilerince ortaya konulan ve yüklenici firmanın yapması gereken işi belediye kasasından yaptırarak kamuyu zarara uğrattığınız iddiası için ne açıklama yapacaksınız?