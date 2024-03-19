O stada hangi yüzle gittiniz Nilüfer Hanım?

CHP'nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun 2000-2019 yılları arasında Sekreter Üye olarak görev yaptığı Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde kentin tescilli 'istemezükçülerinden' biri olduğunu daha önce yazdık. Başta Basmane'deki Dünya Ticaret Merkezi olmak üzere Mimarlar Odası ve içinde bulunduğu Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği'nin (TMMOB) Konak'ta o kadar çok yatırıma karşı çıkmışlığı var ki, listesi uzayıp gidiyor.

MAÇI SEYRETTİ

Bu yapının en çok karşı çıktığı yatırımlardan biri de bugünlerde Süper Lig yolunda ilerleyen Göztepe'nin Güzelyalı'daki Gürsel Aksel Stadyumu inşaatıydı. Mimarlar Odası'nın kardeşi Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi, bu projeye karşı dava açtı ve imar plan değişikliğinin iptalini istedi. O dönem Mimarlar Odası'nın da yer aldığı TMMOB, açtığı dava nedeniyle Göztepe yönetimi ve taraftarların tepkisine hedef olan ŞPO'ya destek açkılaması bile yaptı.

Yani öyle veya böyle Mutlu, Göztepe'nin stadına İzmir'de en çok karşı çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Mutlu, Konak Belediye Başkan adayı olunca Göztepe ve stadını pek bir sever oldu! Mutlu'nun önceki akşam Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü ile maçını izlemek üzere zamanında "istemezük" diye karşı çıktıkları Gürsel Aksel Stadı'na gittiğini gösteren fotoğrafları görünce gözlerimize inanamadık.

O fotoğraf insana ister istemez Mutlu'nun o stada 'hangi yüzle gidebildiğini' sorgulatıyor.

Evet Nilüfer Hanım!

Seçim öncesi şirinlikleri bırakın da bu soruya bir cevap verin de görelim...

Siz zamanında karşı çıktığınız o stada şimdi hangi yüzle gittiniz?

İzmir'de 31 Mart akşamı her şey olabilir

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin adayı Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ arasında kıran kırana bir seçim yarışı yaşanıyor.

Bugüne kadar İzmir'de seçim kazanması zor olduğu değerlendirmeleri yapılan AK Parti, ilk defa kazanmaya bu kadar yakın.

CHP lideri Özgür Özel bile aradaki farkın 5-5.5 puan olduğunu söylediğine göre CHP açısından çanlar çalıyor demektir. Çünkü geçtiğimiz seçimdeki fark 20 puandı. Tamam, 2019'da CHP adayını destekleyen İyi Parti ve DEM Parti bu seçimde kendi adaylarını çıkardığı için bu farkın azalması gayet doğal ancak kendi seçmenine moral vermek için konuşan CHP Genel Başkanı'nın bile farkın iyice azaldığını kabul etmesi İzmir'de kafa kafaya olan bir tabloyu ortaya koyuyor. İzmir'in önemli kamuoyu araştırma firmalarından İntegral'in Genel Koordinatörü Ümit Yaldız'ın dün söyledikleri de bu açıdan çok çarpıcı...

YÜZDE 15 KARARSIZ

Yaldız, "Şimdiye kararsız kitlenin yüzde 6'ya düşmesi gerekirdi.

İzmir'de kararsızlar hala yüzde 15'lerde. Sandığa gitmeyeceğim diyenler var. Öfkesini sürdürenler var. Öyle bir şey yaşanıyor ki son 1 haftada ikna oluyor ve sandığa gidiyor.

15 gün kala CHP'nin kendi iç birlikteliğini göstermek adına aracı kurumlar eliyle zoraki fotoğraflar veriyorsunuz, vatandaş bunlara bakıyor, 25 senelik hizmet memnuniyetini bir kenara koyuyor. Tüm bu ihtimaller bizi net bir oran açıklamaktan alıkoyuyor.

Hamza Dağ 1-2 puanla seçimi kazanırsa benim için sürpriz değil, Cemil Tugay 10 puan farkla kazansa da sürpriz değil" diye konuştu. Yani 31 Mart akşamı İzmir'de her şey olabilir...

İzmir'i uçuracak yatırım yola çıktı

İzmir'in duayen ismi Kaya Tuncer, 1989 yılında Gaziemir'de ESBAŞ'ı ve Ege Serbest Bölgesi'ni kurdu. İzmir'de 26 bin kişinin istihdam edildiği, her yıl yaklaşık 6 milyar doları aşan ticaret hacminin gerçekleştiği, çalışanlara tüm çağdaş sosyal imkanların sağlandığı, dünyanın örnek endüstri şehirlerinden birini yaratan Tuncer'i 2012 yılında maalesef kaybettik. Ancak ondan bayrağı devralan eşi Mary Tuncer ile kızı Deniz Tuncer ve CEO'luk görevini yürüten Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesi'ni başarıdan başarıya koşturdu.

20 BİN İSTİHDAM

Şimdi Türkiye'nin gururu olan Ege Serbest Bölgesi'ne Bergama'da kardeş geldi. ESBAŞ öncülüğünde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin temeli dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla atıldı. Yönetimini yine ESBAŞ'ın üstlendiği Ege Serbest Bölgesi'ndeki başarının burada da gösterilmesi halinde Batı Anadolu Serbest Bölgesi, tamamlandığında 120 firmaya ev sahipliği yaparken, çevre ilçelerdeki 20 bin kişinin istihdamına da imkân sağlayacak. Bu bölge İzmir ekonomisine büyük ivme kazandıracak. O yüzden dün İzmir'de tarihi bir gündü... İzmir'e yakıştı.