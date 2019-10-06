Depreme karşı kişisel tedbirler alınırken işverenlerin de sorumlulukları var. İş Güvenliği Yasası gereği acil durum planı ve risk analizi yapılmalı. Destek elemanı görevlendirilmeli

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrası Türkiye'de herkesin gündemi bir anda deprem oldu. Bu konuda alınacak çok fazla tedbir olduğunu ve ihmale gelmeyeceğini bir kez daha hatırladık.

Kişisel olarak alacağımız tedbirlerin dışında daha çok zamanımızın geçtiği işyerleri için de tedbir alma zorunluluğu bulunuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işverenlere de, çalışanlara da bu konuda önemli görevler yüklüyor. Başta deprem olmak üzere oluşabilecek tüm afet ve tehlikelere karşı işyerlerinin hazırlıklı olması gerekiyor.



ÖNCEDEN PLAN ŞART



İşyerlerinde deprem acil durum planı, tahliye planı ve toplanma alanı planı gibi önceden çalışmalar yapılması gerekiyor.

Deprem ya da başka bir felaket yaşandığında ne şekilde tahliye olunacağı, nereye sığınılacağı ve nasıl davranılacağı belirlenip bunların çalışanlara da anlatılması gerekiyor. Yine yasa gereği çalışanların her türlü tehlike ve afete karşı eğitilmeleri zorunlu.



DONANIMLI ELEMANLAR



Çalışanların da işverenin talimat ve eğitimlerine uyma yükümlülüğü bulunuyor. Yine İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği işyerinde bu konuları koordine edecek destek elemanları da bulundurulması gerekiyor. Bu kişiler asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin sayılarını işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı belirliyor. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde her 50 kişi için 1 kişi yeterli olurken çok tehlikeli işyerlerinde 30 kişi için bir kişinin görevlendirilmesi gerekiyor.



RİSK ANALİZİ DENETLENİYOR



Bu arada işverenlerin risk analizlerini yaptırıp binaların depreme karşı denetiminin yapıldığına dair belediyeden ya da alınması gerekiyor.

Bu belgelerin teftiş sırasında gösterilme zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca DASK başta olmak üzere sigortaların da yapılması gerekiyor.



ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ



- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

- Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.



5 SORUDA DASK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sorumluluğundaki Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemi. DASK ile ilgili soruların cevapları şöyle:



- HANGi HASARLARI KAPSAR?

Deprem ve deprem merkezli nedenlerle (yangın, tsunami...) konutta meydana gelecek zararla DASK kapsamında. Eşyalarda meydana gelen zararlar kapsam dışında.



- DASK YERİNE ÖZEL SIGORTA YAPTIRABİLİR MİYİM?

Konutunuzun değeri ZDS'nin verdiği teminatın üzerinde ise kalan kısım için DASK yaptırmak koşulu ile özel şirketlerden de sigorta yaptırabilirsiniz.



- NE KADAR TEMİNAT ÖDENİR?

Primler metrekare birim maliyetine göre bin 20 lira ile 355 lira arasında değişir. Bu yıl için en yüksek sigorta teminatı 215 bin liradır. Ayrıca ZDS'de yüzde 2 muafiyet bulunuyor. Yani, oluşan hasarın yüzde 2'sine kadar olan tutarı sigorta ödemiyor, üzerini karşılıyor.



- ZDS İÇİN İNDİRİM VAR MI?

Bina ya da site yönetimleri tarafından tüm konutların sigortalanması durumunda tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor.

Ayrıca vadesi bitip de 30 gün içinde sigortasını yenileyenlere yüzde 10 indirim yapılıyor.



- DASK'IN TÜM ZARARI KARŞILAYACAK GÜCÜ VAR MI?

DASK, büyük bir deprem karşısında birikmiş deprem rezervi ve reasürans imkanları sayesinde 20 milyar lira tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahip.