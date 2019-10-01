Çalışsın ya da çalışmasın her anneye devlet iki önemli ödeme yapıyor. Birincisi doğum yardımı ikincisi ise süt parası. Bu paraları almak için ne yapmak lazım. İşte o şartlar...

18.10.2008 yılından bu yana çalışıyorum. Geçen ay eşim doğum yaptı. . Eşim şu anda sigortalı değil. Benim sigortalılığımdan dolayı süt parası alabilir miyiz? Başka hangi ödemeleri alabiliriz? Mustafa ATİK



Türkiye'de anneler için çok önemli yasal düzenlemeler ve destekler bulunuyor. Çalışsın çalışmasın anneler bu desteklerden yararlanabiliyor.

Çalışmayan anneleri ilgilendiren iki önemli destekten birincisi doğum yardımı ikincisi ise süt parası.

Doğum yardımında annenin çalışmasına bakılmazken süt parasında da eşin ya da kendisinin çalışıyor olması gerekiyor.



DOĞUM YARDIMI 600 TL



Dolayısıyla sizin sigortanız olduğu için eşiniz hem süt parasını hem de doğum yardımını alabilir. Eğer eşiniz çalışıyor olsaydı bu kez SGK'dan 112 günlük iş göremezlik ödeneği de alacaktır.

Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra dünyaya gelen tüm çocuklar için ödeniyor. Burada annenin çocuk sayısına göre rakam belirleniyor.

Buna göre birinci çocukta 300, ikinci çocukta 400 ve üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 600 TL ödeme yapılıyor. Çocuk sayısına bakılırken önceki çocukların 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olmaları engel teşkil etmiyor onlarda sayıya dahil ediliyor. Bu parayı alabilmek için çocuğun yaşaması da gerekiyor. Anneler kaymakamlıklara giderek çocuğun doğum belgeleriyle başvurduklarında bu para hesaplarına yatırılıyor.



SÜT PARASI HER YIL ARTIYOR



Hizmet akdi ile çalışan, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan, ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan ve konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan kadın sigortalılara,



- Bir kapsamda sigortalı olmayan kadının yukarıda belirtilen sigortalılık halleri kapsamında sigortalı sayılan eşine,

- Kendi çalışmaları nedeniyle gelir ve/veya aylık almakta iken doğum yapan kadına,

- Herhangi bir kapsamda sigortalı olmayan ve doğum yapan kadının, kendi çalışmaları nedeniyle gelir ve/veya aylık almakta olan eşine verilir.

Emzirme ödeneği çocuk başına bir defaya mahsus verilmektedir.

Emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekir. Diğer taraftan, emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilir. Bunun tutarı, 2019 yılı tarifesi esas alındığında her bir çocuğunuz için ayrı ayrı olmak üzere 180 liradır.



EŞ TAYİNİ YETMİYOR



Eşimin mecburi hizmetinden dolayı 3 yıldır bir şark ilinde görevime devam ediyorum. Eşim batıya tayin oldu, ancak çalıştığım şirket beni batıya tayin etmiyor. Bu durumda tazminatlı haklı fesih şansım olur mu? Ayşe CANPOLAT



Ne yazık ki memur olan eşinin tayini nedeniyle il değiştiren işçilerin kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmeleri mümkün değil. Bu sebeple ayrılırsanız istifa sayılır ve tazminat alamazsınız.

Ancak anlaşmalı tazminat yani ikale denilen yolla işvereninizle anlaşmanız gerekiyor.

Ya da eğer 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olarak başlangıcınız varsa SGK'dan 15 yıl 3600 gün yazısı alarak tazminatınızı talep edebilirsiniz.

Yine kadınlar için evliliğin birinci yılında da tazminat alma imkanı bulunuyor.



PARA KESME CEZASI



- 80 çalışanı olan bir KOBİ'nin yöneticisiyim Hangi hallerde ücretten kesme cezası verilir? Bunu işçilerimize uygulayabilir miyiz? (ismi saklı)



4857 sayılı Kanun'un 38'nci maddesine göre ücret kesme cezasının uygulama şartları şu şekilde sıralanabilir:

- İşveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

(4857 sayılı kanun md. 38/1).

- İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. (4857 sayılı kanun md.38/2).

- İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.



KISMİ EMEKLİLİK 60 YAŞINDA



15/04/1967 doğumluyum SSK girişim 15/01/1985. Şu anda 3700 primim var. Ne zaman emekli olabilirim? 3600 gün ile emeklilik mümkün mü? Aytekin ÇALIŞ



Normal emeklilik için işe giriş tarihine göre 25 yıl 48 yaş ve 5225 gün şartlarınız bulunuyor.

Yaş ve yıl şartı tamamlanmış, ancak priminiz eksik.

3600 günle de kısmi yaştan emeklilik hakkınız var. Buna göre de 60 yaşında emekli olursunuz.