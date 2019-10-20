Emekliler intibak ve ek ödeme artışı beklerken, işçiler asgari ücret artışına kilitlendi. Memurlar ise ek gösterge değişikliği ve yarı zamanlı çalışma istiyor

Meclis'in açılmasıyla milyonlarca emekli, memur ve işçi gelirlerini artıracak düzenlemeler için bekleyişe geçti. Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa tasarılarıyla ödemeler ve maaşlarda artışlar yaşanacak. Bazı düzenlemeler ile de sosyal haklar genişletilecek. Özellikle 4 konuda yasal düzenleme talepleri var. İşte müjde beklenen konular:



Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile bu görevlerden emekli olmuş kişileri kapsaması beklenen 3.600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle hem emeklilikte alınacak maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. Bu konuda birçok ön hazırlık yapılmıştı. Kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda hazırlıklar da tamamlanmıştı.



2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için yasa beklentisi taşıyor. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres göstermişti. Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak. Daha önce çıkartılan yasa ile 2000 yılı öncesinde emekli olmuş SSK'lıların maaşlarında 50 lira ile 355 lira arasında artışlar yaşanmış ve maaşlar arası farklılıklar giderilmişti. Şimdiki beklenti ise SSK'lılar ile birlikte Bağ-Kurluların da kapsama alınması yönünde.



Tüm emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Emekliler, vergi iadesinin yerini alan, maaşların yüzde 4'ü-yüzde 5'i kadar olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, oranın en az yüzde 8'e çıkarılmasını istiyor. Bu talep hayata geçer ve düzenleme yapılırsa, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. 2 bin lira maaş alan emeklinin aylık 80 lira olan ek ödemesi 160 liraya çıkabilecek. Ek ödeme net maaştan ayrı olarak emeklilerin maaşlarına eklenerek hesaba yatırılıyor. Ek ödemeyi e-devletten SGK uygulamasına girerek öğrenmek mümkün olabiliyor.



30 milyona yakın işçiyi doğrudan ilgilendiren ve birçok ödemeyi belirleyen asgari ücret için de pazarlıklar önümüzdeki aydan sonra başlayacak. Şu anda brüt 2558,4 lira net 2.020,9 lira olarak uygulanan asgari ücret 2020 Ocak ayı itibariyle artırılarak uygulanacak. Asgari ücret sadece işçilerin alacağı maaşı değil, yaşlılık aylığından evde bakım maaşına, asgari geçim indiriminden prim ödemelerine kadar birçok hesaplamada da kullanılıyor. Asgari ücret görüşmeleri ise Kasım ayı sonu ile Aralık ayı başından itibaren başlatılıyor. Pazarlıklar sonucunda yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirleniyor. Bu ücretten daha az maaş verilemiyor.



Tüm çalışanları ilgilendiren tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili görüşmelerin de bu dönemde başlaması bekleniyor. Sosyal tarafların mutabakatı ile çıkacak düzenleme ile çalışanlar emekli olduklarında çift maaş imkanına kavuşacak. Tamamlayıcı emeklilik ile tüm çalışanlar tasarruf yaparak ikinci bir maaşa da kavuşacak. Hatta emekli olduktan sonra çalışmak isteyenler böylece üç maaş alabilecek.



YARI ZAMANLI ÇALIŞMA



İşçiler için hayata geçen 'çocuk ilköğretime başlayıncaya kadar yarı zamanlı çalışma' hakkı memurlar için de devreye alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam toplantısında bu konuda çalışma yapılması konusunda talimat verdiği yönündeki haberler memur anneleri sevindirdi.