Askere giden gençlerimizin geride bıraktıkları yakınlarının Genel Sağlık Sigortası primlerini devlet ödüyor. Böylece sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar

Yakın zamanda er olarak askere gideceğim. Evimizde tek çalışan bendim ve askerlik için işten ayrılmam gerekecek. Benim yokluğumda annemin ve babamın sağlık güvencelerinin kalmayacağından endişe ediyorum. Annemin ve babamın sürekli tedaviyi gerektiren rahatsızlıkları var. Benim askerde olduğum dönemde sağlık güvenceleri için ne yapılması gerekiyor? Serkan YILMAZ



5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, askerlik hizmeti için silah altına alınan kişiler, anne ve babalarına bakmakla yükümlü iseler, diğer bir ifadeyle anne ve babalarının geçimlerini askere giden çocukları sağlıyorsa, askerlik süresince anne ve baba, bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortalısı olurlar.

Böylece tedavileri herhangi bir kesintiye uğramadan sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler.

Askere giden çocuğun genel sağlık sigortalısı sayılacağı dönemlerin askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasını kapsayacağını, ayrıca bu haktan, yedek subay öğrencileri ve adaylarının askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci adaylarının ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında yararlanabileceklerini belirtelim..



DEDİKODU YAPAN ATILIR



20 çalışanı olan bir firmanın sahibiyim. 6 aydır, dedikodu nedeniyle işyerinde çalışma barışı bozuluyor. Dedikodu yapan kişileri "İşyerinde huzur ve sukuneti bozuyorsunuz" diye sözlü olarak uyardık, yerlerini değiştirdik, ancak bir fayda etmedi. Bu kişileri tazminatsız işten çıkarabilir miyim? (İSMİ SAKLI)



İşyerinde fazla dedikodu yapmak çalışanların tazminatsız olarak işten çıkarılmalarına neden olabilir. İş Kanunu'nun 25. maddesi düzeni bozacak davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin fesih edilmesine imkan veriyor. Yargıtay'ın son zamanlarda vermiş olduğu kararlar dedikodu yaparak işyerinde huzuru bozan işçinin iş sözleşmesini tazminat ödemeden fesh edilebileceği yönünde. Bu nedenle çalışanların düzenini bozacak şekilde hareket etmemeleri gerekmektedir.

Sadece dedikodu değil iş yerinde işin devam etmesini sıkıntıya sokacak her türlü hareket de aynı kapsamda değerlendirilebilir.



EMEKLİYE EVDE MAAŞ



İşçi emeklisi babama 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlandı. Babam sağlık sorunları nedeniyle pek fazla evden dışarıya çıkamıyor. Aylığını evden alabileceğini duymuş, bu yüzden aylığının eve gelip ödenmesini istiyor. Bu mümkün müdür ve ne yapmamız gerekir? KAMİL TEKİN



SGK ile PTT arasında emekli, dul ve yetimlerin gelir veya aylıklarının konutta ödenmesi konusunda 1/3/2014 tarihinde "prim tahsilatı ve gelir/aylık ödemeleri protokolü" imzalanmış ve böylece emeklilerin aylıklarının konutta ödenebilmesi imkanı getirilmiştir. Bu imkandan yararlanmak için SGK'ya dilekçe ile başvurmanız veya e-devlet üzerinden talepte bulunmanız gerekmektedir.



İŞSİZLİK MAAŞI ALIRSINIZ



28 yaşındayım, 09.10.2017 tarihinde işe girdim hala aynı yerde çalışmaktayım. Şirketimizin küçülmeye gitmesi durumunda işsizlik maaşı hakkım olur mu? Ya da kendim çıkma durumunda işsizlik maaşı alabilir miyim? GÖZDE YAKAR



Şirketinizin küçülmesi ya da başka sebepler dolayısıyla kendi isteğiniz dışında işten çıkartılırsanız, işsizlik maaşı alırsınız. Bunun için son 3 yılda 600 gün priminizin olması da gerekiyor. Kendiniz istifa ederek çıkarsanız işsizlik maaşı alamazsınız. O yüzden istifa etmeyin. İstifa ettiğinizde kıdem tazminatınızı da alamazsınız.