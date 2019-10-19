Emeklilik dilekçesi vermeden önce dikkat etmeniz gereken noktalar önemli. Çalışırken emeklilik imkanı bulunmuyor. Önce çıkış yapmak gerekir

Emeklilik dilekçesi vermeden önce dikkat etmeniz gereken noktalar önemli. Çalışırken emeklilik imkanı bulunmuyor. Önce çıkış yapmak gerekir. Emekli olmak için işten ayrıldım. SGK'ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvuru yaptım, ancak henüz işverenimin işten çıkışımı bildirmediği için aylık bağlanamayacağını söylediler. Bu çıkış bildirilmeden işlem yapılamaz mı? HASAN YILMAZ

Emeklilik için eskisi kadar olmasa bile yine de bazı bürokratik işlemler yapmak gerekiyor. Eskiden bu işlemler çok daha uzun ve zordu. İleride bu işlemlerin tamamen e-devlet üzerinden yapılması da gündemde. Hem zaman hem kağıt israfından bitecek. Ancak mevcut düzenlemelere göre özel sektöre ait işyerlerinde geçen çalışmaları nedeniyle sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için, sigortalıların çalıştığı işten ayrıldıktan sonra tahsis talebinde bulunmaları gerekir. Aylık başvurusunda bulunan sigortalının çalıştığı son aya ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz kuruma verilmemiş olsa bile, işten ayrılış bildirgesinin verilmiş olması gerekir ve işveren tarafından bu belgenin kuruma gönderilmesinden sonra aylık bağlama işlemi sonuçlandırılır. Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde olmak kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihinden sonra işinden ayrılan sigortalıların talepleri de geçerli sayılır.



BİR SONRAKİ AY MAAŞ



Sigortalıların aylıkları, genel kural olarak tahsis talebini takip eden ay başından başlatılır. (Özel sektör için ayın 1'i, kamu sektörü için 15'i). Bunun için de başvurunun SGK'ya intikal tarihi önemlidir. Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo ile veya kuruma doğrudan yapılan yazılı başvurularda, aylık bağlanması talep tarihi olarak dilekçenin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir. Bu nedenle, örneğin tahsis talebi SGK'ya 31 Temmuz'da intikal edenlerin aylıkları 1 Ağustos'tan itibaren başlarken, talebi 1 Ağustos'ta intikal edenlerin aylıkları 1 Eylül'den itibaren başlatılır. 1 günlük gecikme 1 aylık maaşa mal olabilir. SGK işten ayrılma bildiriminin İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılmasını yeterli kabul etmekte. Ancak işverenin bu bildirimi yapmak için 10 günlük süresinin olması zaman zaman mağduriyetlere neden olabilmektedir. Bu nedenle, emeklilik nedeniyle işten ayrılmanız halinde, adınıza düzenlenecek olan İşten Ayrılış Bildirgesi'nin, 10 günlük süre beklenmeden, bir an önce verilmesini işvereninizden talep etmeniz gerekmektedir. Bu bildirgeyi verirken, işten çıkış kodunun da "emeklilik" olması gerektiğini de hatırlatınız..

TAŞINMAYA KIDEM TAZMİNATI



İşyerim aynı şehirde farklı bir ilçeye taşınıyor. 3 yıldır çalışıyorum. Evime uzak bir bölge olduğu için işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim? GÖRKEM ASLAN



Kıdem tazminatı almanın sebeplerinden birisi de yaptığınız sözleşme şartlarında esaslı değişiklik olması halidir. İşyerinin nakledilmesi veya taşınması da sözleşmenin esaslı unsurlarından birisidir. Fakat, bu taşınma aynı belediye sınırları içinde olmuşsa işçi yeni işyerine gitmek zorundadır. Taşınma büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırlarını, normal yerlerde belediye sınırları aşmış ise işçi yeni adrese gitmek zorunda değildir ve gitmezse işveren kendisine kıdem tazminatını nakden ve defaten ödemek zorundadır. Ayrıca hizmet akdinde aksi yazmamalıdır. Aksi yazıyorsa yani Türkiye'in her hangi bir yerinde görevlendirilir deniyorsa buna uymak zorunluluğu bulunuyor.