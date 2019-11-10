milyon memurun ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 4 aylık enflasyona göre zammı yüzde 4.31’e ulaştı. Buna iki aylık veri eklenecek. Kasım ve Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa en düşük emekli memur maaşı 2 bin 631 lira olacak

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ve 3 milyon memur 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. Bu veri ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamı da belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 zammın üzerine eklenecek farkı alacaklar. Farkı ise 6 aylık enflasyon belirleyecek. Bu enflasyon oranının yüzde 5'den sonraki kısmı memur ve memur emeklilerinin zammına eklenecek. 6 aylık veri beklenirken 4 aylık enflasyon da belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.31'lik zammı garantiledi. Yani Kasım ve Aralık enflasyonları sıfır bile çıksa bu oran uygulanacak. İki aylık enflasyonla bu oran artacak. Yüzde 12'lik hedefe göre ise yüzde 6.65'e çıkacak. Böylece 2020'nin ilk zammı belli olacak.



GÖREVLİDE FARKLI



SSK ve Bağ-Kur'lular kadar memurlar ve memur emeklileri de enflasyon oranlarını bekliyor. Maaşlara Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark da yansıtılacağı için, memur emeklileri verileri yakından izliyor. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 5.31 çıkmasıyla, memur emeklilerine yüzde 0.31 fark oluştu. Böylece 4 aylık zam yüzde 4.31'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonu bu oranları değiştirecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1.65, beklenti anketine göre ise yüzde 2.3 olabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4.31 artışa göre 2 bin 631 liraya ulaşacak. Eğer Ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e çıkarsa bu maaş 2 bin 665 liraya, yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3'e ulaşırsa 2 bin 681 liraya yükselecek.