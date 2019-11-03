1.5 milyon memurun merakla beklediği ek gösterge artışı için AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten müjde geldi. Ek gösterge ile memurların maaş ve emekli ikramiyelerine zam gelecek. Hangi memur kaç lira alacak işte o hesaplar...

Meclis'in açılmasıyla birlikte konuşulmaya başlanan 3600 ek gösterge artışı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları konuyu tekrar gündeme getirdi. Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir" dedi. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor.



NEYİ DEĞİŞTİRECEK



Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de kapsaması bekleniyor.



KİM NE KADAR ALACAK?



Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.



KIDEME GÖRE FARKLI RAKAM



Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.



ENGELLİYE YENİ MÜJDE



Engellilerin kamu kurumlarında çalışmalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıldığı da kulağımıza gelen bilgiler arasında. Çalışma Bakanlığı, 1000 kişilik bir alımın yapılması üzerine çalışma yürütüyor. Şu ana kadar 700 kişilik kurumlardan bir alım talebi olduğu da konuşuluyor. Edindiğimiz bilgilere göre Aralık veya Ocak ayında E-KPSS ilanı ve yerleştirme kılavuzu yayımlanabilir.