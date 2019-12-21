Çalışma imkanı olmayanlar emeklilik için eksik günlerini kendileri prim ödeyerek tamamlayabilirler. Buradaki süre sınırlarına dikkat etmek lazım...



Emekli olmama yaklaşık 10 ay var, ancak sağlık durumum bir işyerinde çalışmama uygun değil. Eksik günlerimi tamamlamak için kendimi bir işyerinden sigortalı göstermek istedim ama bunun da suç olduğunu söylediler. Ben bu 10 aylık eksik süremi tamamlamak için ne yapabilirim? (ismi saklı)

Emekli olabilmek için yaş, sigortalılık süresi ve çalışma gün sayısı koşullarının aynı anda yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan özelikle çalışma gün sayısını doldurabilmek için zaman zaman bir işyerinde fiilen çalışılmadığı halde sigortalı olarak SGK'ya bildirilme yoluna gidildiği bilinmektedir. Ancak bu durumun tespiti halinde bu sigortalılığın iptal edileceğini, hatta emekli aylığı bağlanmışsa bu aylığın hem iptal edileceğini hem de yasal faizi ile birlikte geri alınacağını belirtelim. Dolayısıyla, her ne sebeple olursa olsun, fiilen çalışılmayan işyerinden yapılan sigortalılık bildirimlerinin sahte bildirim sayılacağı ve bu yola başvurulmaması gerektiği konusunda tüm okuyucularımızı uyaralım. Diğer taraftan, gerek sağlık nedenleri gerekse başka nedenlerle çalışma imkanı olmayanların, emekli olabilmek için gerekli gün şartını doldurmak için başvurabilecekleri en kolay ve güvenli yol, isteğe bağlı sigortalı olmaktır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; Türkiye'de ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu sigortalı olmamak veya Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ay içinde 30 günden az çalışmak ve kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almamak koşulları aranır. Bu koşulları taşımanız kaydıyla SGK'ya başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabilir, primlerinizi kendiniz ödeyerek emeklilik için gerekli olan gün şartını sağlayabilirsiniz.



İKİNCİ İŞ OLUR

3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam mümkün mü? Yoksa 3600 gün ve 60 yaşımı beklemem mi gerekiyor? Tekrar işe başlayıp normal prim günümü doldurabilir miyim?

Yusuf SİNAN İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı isteyebilir. İş yargıya taşınırsa Yargıtay'ın karar verirken bakacağı kriter başka bir işe girmek için mi kıdem tazminatı istenmiş yoksa gerçekten emeklilik yaşını beklemek için mi ona dikkat edecektir. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekir. Yine belirtilen şekilde tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın yasal olarak bir sakıncası yok ama SGK'dan alınacak belgenin bir örneği yine SGK dosyanızda mevcut olacağından ikinci bir kez aynı şekilde tazminat yazısı alamazsınız. Fakat ekonomik şartlar nedeniyle tekrar çalışmaya başlamanızda ve normal prim gününüzü tamamlamada sakınca yok.



GERİYE DOĞRU BORÇLANMA OLMUYOR

1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Çıkan yeni yasalarda bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı? Nurten GÜNEŞ

Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta. Bu nedenle ara boşluları ödeme imkanı yok. Ancak, 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla üç çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme bir durum söz konusu değil.



PARANIZI GERİ ALIN

Babam 65 yaşında. Geçmişte 2000 günlük sigorta primi var. Şu anda çalışma imkanı yok. Bu primleri geri alma imkanımız var mı? Akın KOÇOĞLU

Emeklilik için gereken yıl ve yaş şartını tamamlayan sigortalılar eğer primi tamamlama imkanı bulamazlarsa daha önce ödedikleri primleri SGK'ya müracaat ederek geri alabilirler. Burada sadece işçi için olan primler geri ödenirken bir faiz işletilmemekte. Sadece güncelleme yapılıyor.



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