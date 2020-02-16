Milyonlarca emekli için 2020’de üç ayrı ek ödeme yapılacak. Emekliler Mart ayı itibariyle promosyonlarını; Mayıs’ta ilk ikramiyeyi, Temmuz’da ise zam ve ikinci ikramiyeyi alacak

Emekliler için 2020 yılı hem promosyon hem de ikramiye alacakları bir yıl olacak.

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli için Mart ayında promosyon ödemeleri Mayıs ve Temmuz'da ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Emekliler ayrıca Temmuz'da yılın ikinci zammını da almış olacaklar. Bu zam oranı memur emeklileri için yüzde 4 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak.

ÜÇ YIL TAMAMLANDI

Promosyon Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. İlk protokole göre emekliler için 300, 375 ve 450 liralık promosyonlar maaşlarına göre ödenmişti. Bu tarihten sonra emekli olanlar da yine benzer miktarlarda promosyonlarını aldılar.

Promosyon alabilmek için bankayla üç yıllık bir sözleşme yapıldığından ilk ödemeyi alanlar için süre Şubat ayı itibariyle dolacak. Mart ayından itibaren bu emekliler yeni promosyonlarını alacaklar. Promosyon miktarı SGK ile bankaların yapacağı yeni protokolle yükselecek.

Burada rakamın en az 600 lira olması bekleniyor.

Ancak bankalar rakamı değişik şartlarla 1.250 liraya kadar yükseltmiş durumda. Hatta bazı bankalar 2.500 liralık rakamları bile duyurdu.

Rekabet emeklilerin avantajına oluyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey ödenecek para karşılığında istenenler. Bu yüzden emeklilerin seçim yaparken çok dikkatli olmaları gerekiyor.

SGK BANKALARI MASAYA ÇAĞIRMALI

Geçtiğimiz hafta çeşitli emekli dernekleri bir araya gelerek promosyon görüşmeleri sırasında masada olmak istediklerini açıkladılar. Ayrıca promosyonların memurlara uygulanan şartlarda ödenmesini de talep ettiler. Bu arada bankalar Birliği ise henüz bir görüşme ortamının oluşmadığı yönünde açıklama yaptı. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tavrı önem kazanıyor. Bir7 an önce bankaları masaya çağırmak gerekiyor

ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ

Emeklilerin bu yıl alacakları ikinci ek ödeme ise ikramiyede yaşanacak.

Emeklilere bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1000'er liralık ikramiyeleri ödenecek.

Ancak emekliler, ikramiyeye 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor. İkramiye, enflasyon zammı olursa bin 118, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira verilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. İkramiye maaşı ne olursa olsun her emekliye ödeniyor. Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisseleri oranında ikramiye alıyorlar.