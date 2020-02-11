Büyük bir firmada çalışıyorum. Çalıştığım işyerinde 5 yıldır yaptığım işi değiştirmek istiyorlar.

Dolayısıyla daha zor şartlar ortaya çıkacak.

Bunu reddetme hakkım var mı? Serap C.



İşçilerin çalışma şartlarıyla ilgili değişikliklerde usuller yasalarımızda belirlenmiş durumda.

İşveren çalışma şartlarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşyeri uygulamaları ile oluşan iş şartı, işverence işçi aleyhine değiştirilemez.

İş Kanunun 22. Maddesi uyarınca, yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi bu durumda işe geri dönüş başvurusunda bulunarak tekrar işe başlayabilir. Eğer bir ay içinde işe başlatılmaz ise 8 brüt maaşa kadar tazminat da alabilir.

Bunun için mahkemeden önce ara bulucuya gitme şartı bulunuyor unutmayın.



45 SAATİ AŞARSA MESAİ



Çalıştığımız fabrikada her hafta fazla mesai yapıyoruz.

Ancak ay sonunda maaşımızda bir değişiklik olmuyor. Ne yapabiliriz?



(Bir grup işçi) İş kanunumuza göre çalışma süresi haftada 45 saattir. Bunu aşan her çalışma saati için yüzde 50 fazlasıyla mesai ücreti ödenmelidir. Burada denkleştirme yapmak suretiyle 45 saat de tamamlanabilmektedir. Yani belli günlerde daha az çalışmak durumu da oluyor. Bu yapılmıyorsa fazla çalışılan saatler mesai olarak belirlenecektir.

Fazla mesai için işçinin onayı alınması gerekir. Fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, işverenine bildirim yapmaksızın işi bırakma ve tazminatını alma hakkına sahiptir. Fakat iş sözleşmesinin feshinde, noter kanalıyla ihtarname çekmek daha sağlıklı olacaktır. Böylelikle dava sürecinde işverenin savunmaları bertaraf edilebilecektir.

Bu nedenle, fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, noter kanalıyla iş sözleşmesini feshettiğini ya da mesailerinin ödenmesi ihtarnamesini işverenine bildirmelidir.



58 YAŞGEREKİYOR



2004 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum 14 yılımı doldurdum.

Emekli olmak için ne yapmam lazım?

Melahat DUMAN 9 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik şartları biraz zorlaştı. Dahası kademeli yaş şartı geldi. 2004 yılındaki sigortanıza göre 58 yaşını beklemeniz lazım. Ayrıca 7 bin gün prim ödemeniz gerekir ki bu da yaklaşık 20 yıl. Ancak 2004'ten sonra doğum varsa üç çocuğa kadar borçlanıp çalışmadan da 2160 güne kadar kazanabilirsiniz.

Her çocuk için 2 yıl kazanma imkanı var.



KİMLİKLE BAŞVURU YAPIN

İşsizlik maaşı almak için hangi belgelere ihtiyaç var? Ayşe Subaşı Bunun için en yakın İŞKUR müdürlüğüne müracaat etmeniz yeterli. Kimlik belgenizle başvuru yapmanız halinde şartları taşıyorsanız maaşınız bağlanır. Hatta şimdi e-devlet üzerinden ya da internetten de başvuru yapılabilir. İşten çıkartıldıktan sonra bir ay içinde müracaat edin ki hak kaybınız olmasın. Tabi son 4 ay içinde sigorta priminizin yatırılmış olması da gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM



23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? Hasan AKTUNA

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

2.8.1988 işe girişim, 3730 primim var. 29.10.1963 doğum tarihim. 3600 prim günden emekli olabilir miyim? Metin ARAS

3600 günden emekli olabilmeniz için 60 yaşınızın tamamlanacağı 29.10.2023 tarihini beklemelisiniz. Çünkü yaştan emeklilikte 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanıp 1105 gün daha prim ödeyerek (3 yıl, 1 ay eder) 5375 günü tamamlayarak 3 yıl önce emekli olabilirsiniz.