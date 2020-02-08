Büyük bir kuruluşta işi başladım daha bir hafta oldu. Ancak bana 'deneme süresinde' olduğum söylendi. Bu süre ne kadar devam edebilir. Sürenin sonunda işten çıkartılabilir miyim? Yeşim KARA



İş Kanunu çalışma hayatında deneme süresi kavramını düzenlemiş durumda. Bunun için bazı şartlar bulunuyor. Buna göre taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.. O yüzden sözleşmeler çok önemli. Deneme süresi de olsa bu sürelerde işçinin sigortası yapılmalı en az asgari ücret ödenmelidir. Ayrıca haftalık izin, ya da resmi tatil gibi izinler kullandırılır. Sözleşmede yoksa böyle bir deneme süresi de yok demektir. Deneme süresi sözleşmede olsa dahi sigortasız işçi çalıştırmayı gerektirmez. Deneme süresi olduğu iççin bazı işverenlerin kayıtsız işçi çalıştırdıklarını duyuyoruz. Bu konularda çok dikkatli olmak gerekir. Deneme süresindeki işçinin diğer işçilerden bir farkı yok. İşe başlamadan bir gün önce SGK'ya bildiriminin yapılması gerekir.



EN AZ 30 İŞÇİ GEREKİYOR



İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı ödemedi. İşe iade davası açsam kazanır mıyım?

Kerem TUNÇ

İşe iade için bazı şartlar vardır.

Önce işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir. İşçinin çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.

İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir.

İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. İşçinin feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde dava açmış olması gerekmektedir.

Sürenin kaçırılmışsa fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer.

Burada davadan kastımız önce arabulucuya gidilecek burada sonuç alınmazsa mahkemeye başvurulacak. Mahkemeler bu davalarda işe iade gerçekleşmediği takdirde 8 brüt maaşa kadar tazminat da belirliyor.



EMEKLİYE İHBAR TAZMİNATI



Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren iş sözleşmemi bildirimsiz feshetti. Kıdemimi ödedi, ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? Suat ARSLAN



İhbar tazminatının ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz.

Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.

Bu nedenle eski işvereninizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir.. İhbar tazminatının miktarını sizin çalıştığınız süre belirler.

6 ay ile 1.5 yıl çalışanlar için 4 haftalık ücret 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 haftalık ücret 3 yıldan fazla çalışanlar için ise 8 haftalık ücret ödenir.



İŞSİZLİK MAAŞI TAMAMLANIR



İşyerimden sebepsiz yere çıkartıldım. İşsizlik maaşına müracaat ettim.

Şu anda işsizlik maaşım devam ediyor. 5 ay daha alma hakkım var. Ancak askere gitmem gerekiyor. Maaşım kesilir mi? 5 aylık hakkım yanar mı? Metin KARASU

Askerden önce işsizlik maaşı alacak şekilde işinden olanlar için maaş ödenmesi başlıyor.

Aynen sizin durumunuzdaki gibi işsizlik maaşı alırken askere gidilince ödenek kesiliyor.

Ancak haklarınız yanmıyor.

Askerden döndükten sonra 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat etmeniz halinde kalan ödenekleriniz yeniden bağlanıyor.

Yani kalan paranız için askerliğin bitmesini beklemeniz lazım.

Toplu olarak ödenmesi gibi bir usul bulunmuyor.