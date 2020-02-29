Çalışanlar haksız yere işten çıkartıldıklarında işe geri dönüş hakları bulunuyor. 30 işçi kriteri burada devreye giriyor. İşe başlatılmayana 8 maaş tazminat ödeniyor.

İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı. İşe iade davası açsam kazanır mıyım? Musa KARAGÖZ Yasalarımız çalışanları da işvereni de koruyan hükümler içeriyor. Bunlardan birisi de çalışanların işe iade hakları.

Haksız yere işten çıkartılan bir çalışan isterse dava açarak aynı işine geri dönebiliyor. Mahkeme işe tekrar başlatmama ihtimaline karşı bunun için bir tazminat da belirliyor. Bu tazminat 8 maaşa kadar çıkabiliyor.

İşe iade için bazı şartlar vardır. Öncelikle iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır. İşçinin çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması da şarttır. İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması da gerekir. İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır.



BİR AYLIK SÜRE

İşçinin feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde dava açmış olması gerekmektedir.

Süre kaçırılmışsa fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer.

Burada davadan kastımız önce arabulucuya gidilecek, burada sonuç alınmazsa mahkemeye başvurulacak. Siz de 1 aylık süreyi geçirmeden arabulucuya giderek işe iade başvurusu yapabilirsiniz. Eğer iş yerinde 30'dan az çalışan varsa bu kez kötü niyet tazminatı gündeme gelecektir.



RAPORUN ONAYLANMASI LAZIM

15/03/1992 sigorta girişliyim. 6750 gün ödenmiş primim var. Yüzde 40 engelli raporu aldım. Vergi indirimi alacağım. Bu oran değişir mi? Volkan TOPCU Vergi indirimi için engellilik oranını doktorlar belirliyor. Daha sonra eğer rapor olumlu olursa vergi indiriminiz onaylanıyor ve uygulanıyor. Gelecek cevaba göre hareket edersiniz. Bu raporu siz aldıysanız bu da geçerli olmuyor. Raporun sizi gönderecekleri heyet tarafından verilmesi gerekiyor. Eğer vergi indiriminiz onaylanırsa yaş şartına bakılmadan 16 yıl 3760 gün şartıyla emekli olursunuz. Süre ve prim şartınız tamam. Vergi indiriminiz onaylanır onaylanmaz emeklilik için başvurabilirsiniz.



VERGİ İNDİRİMİ ALIN

1968 doğumluyum. 2000 yılında 1 aylık sigortam var. O sigortadan sonra 1 tane çocuğum oldu. Yüzde 57 engelliyim. Emekli olma şansım var mı? Filiz ÇAĞLAR Maalesef 1 aylık sigortayla emekli olamazsınız. Çocuk borçlanması da yapsanız 720 gün kazanırsınız. En az 4500 gün ve 58 yaş gerekiyor. Bir işe girer ve vergi indirimi alırsanız, daha erken emekli de olursunuz. Bunun için de işyerinde çalıştığınıza dair belgelerle vergi dairesine başvurmanız gerekiyor. Eğer yüzde 57 oranında vergi indirimi alırsanız 18 yıl 4080 gün şartıyla emekli olursunuz. Bu durumda yılınız dolmuş ama yine prim gerekiyor. Engelli indirimiyle emekli olduğunuzda yaş şartı aranmıyor.





KAZANCINIZ MAAŞI BELİRLER

6900 gün primim var. 7200 gün primden fazlası alınacak maaşı etkiler mi? Hakan MİRALAY Prim sayısı değil, ödenen prim miktarı yani bildirdiğiniz kazanç maaşı etkiliyor. Dolayısıyla çok kazanç çok maaş demek oluyor. Sizin prime esas kazancınız ne kadar yüksek ise o kadar fazla maaş alıyorsunuz. Dolayısıyla daha fazla çalışıp yüksekten prim öderseniz maaşınız yüksek olur. Ancak asgari ücretten çalışıyorsanız maaşınız yükselmez.



TAZMİNAT ALAMAZSINIZ

Bir şirkette 5 yıldır çalışıyorum. Memur olarak atamam yapılacak. Acaba memuriyete geçerken tazminatımı alabilir miyim? N.K. Memur olarak atamanızın yapılması tazminat alma sebebi olarak gösterilmiyor. Bu yüzden ayrılırken tazminat alamazsınız. Ancak işvereninizle anlaşırsanız alabilirsiniz. Evliliğin üzerinden 1 yıl geçmediyse ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortalıysanız, bu durumlarda da istifa ederek tazminat alınabiliyor hatırlatalım.



PRİMİN TAMAMLANMASI GEREK

Annem, 1999'un 8'inci ayında tuhafiye dükkanı açmış ama ödeme yapılmadan işyeri kapanmış. 2010'dan 2014'e kadar sigortası işledi, 2019'da yine sigortası başladı, hala devam ediyor. Annem 1968 doğumlu, emekli olabilir mi? Ecem PACAMAN Bu bilgilerden, 1999 yılında Bağ-Kur kaydı yapılmadığı anlaşılıyor. Buna göre de 2010 yılındaki sigortasıyla işlem yapılacak. 7200 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabilir. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün gerekiyor. Tabi anneniz 4A yani SSK kapsamında çalışıyorsa. Eğer Bağ-Kur'lu ise bu kez kısmi emeklilik için 5400 gün isteniyor.