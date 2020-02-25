İlk kez 2004 yılında, 17 yaşında iken sigortalı olarak çalışmaya başladım.

Ne zaman emekli olabileceğim konusunda araştırma yaparken, 18 yaşından önceki hizmetlerimin geçerli olmadığını öğrendim. Bu doğru mudur? 18 yaşımdan önceki primlerim yandı mı? Yaşar AKBULUT

5510 Sayılı Kanun'a göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. Ancak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile devlet memuru olan sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz ve 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır.

Bu açıklamalara göre; ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih olan 2004 yılı sigortalılık başlangıç tarihiniz olarak kabul edilmez. Sigortalılık süresinin başlangıcı, 18 yaşını doldurduğunuz 2005 yılı olarak esas alınır ve emeklilik koşullarınızda aranan sigortalılık süresi 2005 yılından aylık talep tarihinize kadar olan süre olarak hesaplanır.

2004 yılından 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza ödenmiş olan primler yanmaz, bu primler toplam prim ödeme gün sayınıza dahil edilir.



TOPLU BORÇLANMA YAPILMIYOR

Bağ-Kur'lular toplu prim ödeyerek emekli oluyorlar. Benim de 2000 yılından sigorta girişim ve ödenmiş 6 yıllık primim var. Bu primleri Bağ-Kur'lular gibi borçlanıp prim günümü tamamlayarak emekli olabilir miyim? Bağ- Kur'a geçsem yararlanabilir miyim? Ekrem SUCU Bağ-Kur'luların sosyal güvenlik kanunlarında borçlanma hakları dışında toplu prim borçlanarak emekli olma durumu söz konusu değil. Bağ-Kur'luların toplu borçlanması durumu farklı. Bağ- Kur'lular gerek vergi kaydı, gerek şirket ortaklıkları, gerekse Tarım Bağ-Kuru'ndan dolayı kayıtları devam ettiğinden ve kayıtları devam ederken Bağ-Kur'a ödemeleri gereken prim borçlarını ödeyemediğinden dolayı bu borçlarını toplu olarak ödemektedirler. Bu ödeme de ara boşluk borçlanması değildir. Bağ- Kur'lular bu borçları ödeyebilmeleri için mevzuat gereği silinen günleri ihya yaparak ödeme yapmaktadırlar. Dolayısı ile sizin veya bir başkasının toplu olarak ara boşluk ödeme hakkı bulunmamakta.



ANNE ADAYINA TAZMİNAT

Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? Doğumdan sonra çocuğuma bakmak istiyorum. Tazminatımı alıp işten ayrılmam mümkün mü? (İsmi saklı) İş kanununa göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanununa göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. Riskli gebelik durumlarında doktor raporunun bulunması halinde istirahat raporu kullandırmak zorundadır. İşçi bu durumda kendi isteğiyle işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır. Yine çocuk bakımı için de ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Ancak eğer evliliğinizin üzerinden bir yıl geçmediyse bu sebeple ayrılıp tazminat alabilirsiniz.



YÜZDE 60 RAPOR GEREKİYOR

Kolay gelsin 13.11.1980 doğumluyum, 04.06.1994 sigorta başlangıcım var, şu an sigortalı olarak çalışmaktayım 5200 gün primim var. Uyku apnesi teşhisi konuldu rapor vs aldım, sizce emekli olmalı mıyım, normal yaşımı mı beklemeliyim? Ertan EROĞLU Malulen emeklilik için sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarda en az yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporunuzun olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. SGK'nın sağlık kurulu tarafından bu raporun onaylanması da gerekiyor. Eğer malulen emekli olmak istiyorsanız öncelikle başvurup hastaneye sevk edilmeniz ve bu raporları almanız gerekiyor. Normal emeklilik için ise 25 yıl 55 yaş ve 5750 gün gerekiyor. Priminiz de yaşınız da tamamlanmamış. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bu durumda 13.11.2035 yılını beklemeniz lazım. Eğer yüzde 60 rapor alırsanız malulen emeklilik şu anda daha avantajlı görünüyor.