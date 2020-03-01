Hükümet 2002’de 4 olan sosyal yardım sayısını 43’e çıkarttı. Bu yardımların büyük kısmi nakdi yardımlar olurken, bu sene yardımlara ikinci zam geliyor.

Dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke konumundaki Türkiye sosyal yardım programlarını çeşitlendirerek erişilen hane sayısını 3,4 milyona ulaştırdı. 2002 yılında sadece 4 olan sosyal yardım programları 2019 yılında 43'e çıkarken bunun yüzde 86'sı hak temelli düzenli ve nakdi yardımlardan oluştu.



ULAŞMAK KOLAYLAŞTI

Bu yardımlardan yararlananların artması hem yardımların çeşitlenmesinden hem de vatandaşların daha kolay ulaşımının sağlanmasından kaynaklandı. Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı.



Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organize ettiği yardımlar her yıl Ocak ev Temmuz aylarında memur maaş katsayısı oranında artırılıyor. İşte bu desteklerden bazıları şöyle:



● YAŞLIYA 672 TL: Her hangi bir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet 672,81 lira maaş bağlıyor. Bu tutar, yüzde 4'lük memur zammıyla Temmuz'da 699,72 liraya çıkacak.

● YAKININA BAKANA 1.460 TL:

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için aylık bin 460 lira evde bakım desteği sağlanıyor. Bu, Temmuz'da bin 519 liraya yükselecek.



● ENGELLİYE 805 TL: Devlet yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 537,08, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805,62 lira ödeme yapıyor. Engelli aylığı da Temmuz'da 558,56-837,84 liraya yükselecek.



● PRİM DEVLETTEN: Hane içinde kişi başı geliri 981 liranın altında olanların Genel Sağlık Sigortası primini devlet ödeyecek.

● DUL KADINA 550 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara aylık 275 lira olmak üzere 2 ayda bir 550 lira veriliyor.

● DOĞUM YAPANA 600 TL: Doğan her çocuk için bir kerelik ödeme yapılıyor. Tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira.



● İKİZ ÇOCUĞA 300 TL: 'Çoklu Doğum Yardımı Programı' kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına 150 lira ödeniyor.

Ödeme 2 ayda bir hesaplara aktarılıyor.

● ÖĞRENCİYE AYDA 60 TL: Maddi durumu iyi olmayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla 'Şartlı Eğitim Yardımı' yapılıyor.

Aylık ödeme; 35-60 lira arasında. Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında da 0-6 yaş çocuklarını düzenli kontrole götürmeleri şartı ile çocuk başına aylık 35 lira ödeniyor.



● ASKER AİLESİNE 550 TL: 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Programı' kapsamında aylık 275 lira olmak üzere 2 ayda bir 550 liralık düzenli ödeme yapılıyor. Askere giden kişi evli ise eşi, bekar ise anne ya da babası başvuru yapabiliyor.



● AYLIK 200 TL FATURA DESTEĞİ: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı maddi durumu yetersiz kişilere aylık 200 liraya kadar elektrik faturası desteği sağlanıyor.



● ÇOCUKLARA 200 TL: 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı'nda aylık 100 lira olmak üzere her 2 ayda bir 200 lira düzenli nakdi ödeme yapılıyor.

'Öksüz ve Yetim Yardım Programı'nda da çocuk başına aylık 100 lira olmak üzere her 2 ayda bir 200 lira veriliyor.



● HASTAYA 2.060 TL: Tüberküloz veya SSPE hastalarına bin 460 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.