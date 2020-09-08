1999 sonrası sigortalı olanlar 4500 günle emekli olabilir. Ancak burada 25 yılın geçmesi gerekiyor. Bu süre içinde çalışma zorunluluğu bulunmuyor

22 Ağustos 1980 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 22 Eylül 2004.

5400 gün prim ödemem var. Bundan sonra çalışmak istemiyorum. Kısmi emekli olabiliyor muyum?

25 yıl sigortalılık süresinin önemi yok diye biliyorum.

SGK'lı çalışmasam 60 yaşında emekli olabiliyor muyum? Gökay YÜKSEL Emeklilik için ilk sigorta olunan tarih çok önemli. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan erkekler 25, kadınlar ise 20 yıllık bir süreyi yaş ve prim şartıyla birlikte tamamlamak zorunda. Bu sürelerde çalışma zorunluluğu yok. Yani ilk sigorta olduğunuz tarihten itibaren kadın ise 20 erkek ise 25 yılın geçmesi lazım. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için ise bu bekleme süresi ortadan kalkıyor. Yani bu tarihten sonra sigortalı olanlar belli bir prim ve yaşı doldurunca emekli olabiliyor.



YIL DEVREYE GİRİYOR

Ancak kısmi yani yaştan emeklilik dediğimiz durumda ise bu sigortalılık süresi tekrar devreye giriyor. Yani 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan birisi yaştan emekli olmak isterse 4500 gün ve 25 yılı tamamlamak zorunda. Tabi yaş şartı da bulunuyor. Öncesinde sigortalı olanlar için ise yaş şartının dışında 15 yıl ve 3600 günü doldurma mecburiyeti var.



7 BİN GÜN ŞARTI VAR

Sizin durumunuzda ise emeklilik şartlarınız 7000 gün ve 60 yaş oluyor. Ancak çalışma durumunuz yoksa ve bu 5400 gün ile emekli olmak isterseniz bu kez devreye kısmi emeklilik şartları giriyor. Yani öncelikle 4500 günü tamamlamanız lazım ki sizin 5400 gününüz olduğu için bu şart yerine geldi. Bunun dışında sigorta olduğunuz tarihten itibaren 25 yılın geçmesi lazım ki bu da 2029 yılında dolacak.

Ayrıca 60 yaşınızı da tamamlamanız lazım. Ancak tekrar hatırlatalım 2029 yılına kadar çalışmak zorunda değilsiniz.

Sadece 25 yılın geçmesini bekleyeceksiniz.



PRİMİ TAMAMLAMANIZ LAZIM

1968 doğumluyum.

1982 Eylül girişliyim.

1628 günüm var. 3600 günle emekli olabilir miyim?

Kaç yaşında olabilirim?

Melek KARADAĞ Öncelikle hemen söyleyelim 3600 günle emekli olma hakkınız bulunuyor. Çünkü ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 1999 öncesine denk geliyor.

Ancak 3600 günle emekli olabilmek için öncelikle prim gün sayınızı 3600 yapmanız yani 1972 gün daha çalışıp prim ödemeniz gerekiyor.

Ancak bu gerçekleştiği takdirde 58 yaşında emekli olursunuz. Bu 1972 günü çalışarak ödeyebileceğiniz gibi doğum borçlanması ile de tamamlayabilirsiniz. Eğer 1982 yılından sonra doğumlarınız varsa bunları üç çocuğa kadar borçlanıp 2160 gün kazanma şansınız bulunuyor.



PARALAR SİZE GERİ ÖDENİR

Annem 52 yaşında 1000 günden fazla primi var. Bazı rahatsızlıklarından dolayı tekrardan çalışması çok zor. Sizce annem adına ödenen prim ücretlerinin iadesini talep edebilir miyiz?

Abdullah SÖYLEYİCİ Mevzuatımıza göre SGK'ya ödenen primleri geri alma hakkı bulunuyor. Ancak bazı şartlara bağılı olarak ödeniyor.

Eğer sigortalının prim dışında emeklilik şartları, yani yıl ve yaş şartı yerine gelmişse isterse gidip SGK'dan primlerinin parasını alabiliyor. Anneniz için de eğer yıl ve yaş şartı yerine gelmiş ise primlerin parasını SGK'dan alabilirsiniz.

SGK bu primlere bir faiz işletmiyor ancak bir güncelleme yapıyor. Ayrıca sadece işçi sigorta primi ödemeleri geri veriliyor, hatırlatmış olalım.



DEĞER Mİ, KARARI SİZ VERİN

2004 yılından beri SSK emeklisiyim. Şu anda SSK'lı olarak yine maaş karşılığı çalışıyorum. Aldığım emekli maaşını durdurarak, emekli maaşımın ilerde daha yukarıdan bağlanması mümkün olabilir mi? Avantajı olur mu? 15.000 net ücret alıyorum.

Selçuk DERECİ Emekli maaşı hesaplanırken çalışma hayatınız boyunca aldığınız tüm ücretler değerlendiriliyor. Dolayısıyla son birkaç yılda yüksek maaş almanız tek başına emekli maaşını çok yukarılara çekmez.

Şimdi sizin için basit bir hesap yapalım ve kararı siz verin. Şu anda sizin 2500 TL emekli maaşı aldığınızı varsayalım. Eğer 2 yıl boyunca emekli maaşınızı durdurursanız kaybedeceğiniz miktar 2.500 X 24 = 60.000 TL olacaktır. Bunun karşılığında emekli maaşınızın bu 2 yıllık yüksek prim dolayısıyla 300 TL arttığını düşünelim. (Bu kadar artması çok mümkün de görünmüyor) Bu durumda geri alacağınız süre 60.000/ 300 = 200 ay olacaktır. Yani kaybettiğiniz 60 bin TL'yi geri alabilmek için 200 ay beklemeniz gerekecektir.

Diyelim maaşınız 1000 TL arttı ki bu mümkün değil. Burada bile 60 ay beklemeniz gerekecektir.

Değer mi siz karar verin.