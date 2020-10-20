İşyerinden alacaklarınız ödenmiyorsa önce noter kanalıyla ihtarname göndermek elinizi güçlendirecektir. Sonraki aşama arabulucu olacak

1999 öncesinde sigortalı olduğum için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3.600 günü doldurduğuma dair kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? (ismi saklı)



Öncelikle kuralı hatırlatalım.

İş Kanunu gereğince 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup 15 yıl (bu süre doldu) ve 3.600 günlük prim gününü dolduranlar isterlerse istifa ederek tazminatlarını alabiliyorlar.

Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3600 günün dolduğuna dair bir yazı almanız gerekiyor.

Bu yazıyı istifa dilekçenizle (istifa gerekçesi olarak da 15 yıl 3600 gün şartını yazmak kaydıyla) işyerinize vermeniz gerekiyor. Bu noktada tavsiyemiz tüm bu işlemlerin noter kanalıyla olmasıdır. Yani istifa dilekçesini de noter kanalıyla göndermelisiniz.



ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERMEYİ UNUTMAYIN

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız 'emekli olabilir' yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.

Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler. Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise arabulucuya müracaat edin. Buradan da sonuç alamazsanız iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.



YASAYLA KADINLARA HAK TANINDI

Özel sektörde çalışan evli bir bayanım. Eşim çalışmamı istemiyor. İşten ayrılmamı söylüyor. Eşim istiyor diye işten ayrılsam tazminat alabilir miyim? Nimet KARACA



İş Kanununa göre kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten kendi isteği ile ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Evlilik tarihiniz bir yılı geçmediyse işverenliğe müracaat ederek tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Bunun dışında eşinizin çalışmamanızı istemesi halinde işten ayrılmanız tazminat nedeni sayılmaz.

Eğer evliliğinizin üzerinden bir yıl geçmediyse evlilik cüzdanınızın fotokopisiyle birlikte istifa dilekçenizi işyerine verirsiniz.

İstifa gerekçesine de evlilik sebebiyle tazminat hakkını kullanmak olarak belirtmelisiniz.

Bizim tavsiyemiz bu istifa dilekçesinin de noter kanalıyla verilmesi. Böylece ileride hak kayıplarında elinizde hukuki belgeler olur.



ÜCRETİ GEÇ ÖDENENLER DİKKAT

Özel bir firmada çalışıyorum. Son 3 aydır ücretlerimiz şirket tarafından geç ödeniyor. Haklarımız nedir? (Bir grup işçi)



4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesine göre, ücret en geç ayda bir ödenir. Diğer yandan, İş Kanununun 34.

Maddesine göre işçi ücretleri ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmezse işçi "iş görme borcunu" yerine getirmekten kaçınabilir.

İşçilerin iş görme borcunu yerine getirmemeleri halinde iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerlerine yeni işçi alınamaz. İşverenden herhangi bir ücret alacağı olan bir işçi, bu alacağını 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak talep etme hakkına sahiptir.

İşverenin gününde ödemediği ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edilebilir. Diğer yandan; 6552 sayılı kanun ve 4857 sayılı İş Kanununun 36. Maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik ile özel ya da kamu ayrımı yapmaksızın tüm asıl işverenler açısından ödenmeyen ücretler konusunda geniş bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre; asıl işverenler alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ödenmeyen ücretleri hak edişten keserek işçinin banka hesabına yatırmak zorundadır.