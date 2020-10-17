Anne adayı mesai yapmaz!

Bebek bekleyen kadın çalışanlar için özel şartlar hazırlanıyor. Bunun yanında çalışma saatleri de yeniden düzenleniyor. Kurallara uymayan işveren ceza alır.

Eşim 2 senedir bir firmada çalışıyor. Şu anda hamile ve sürekli mesaiye kalıyor. Ayrıca bu mesai ücretleri de kendisine verilmiyor.

Ne yapabiliriz? Sağlığına bir şey olacak diye korkuyorum. (ismi saklı)

Çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlayan kadınlar için bazı özel kurallar konuluyor.

Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelik de anne adayı hamile çalışanların hayatını kolaylaştıracak kurallar getiriyor. İşverenlerin hamile çalışanlar için bazı önlemler alması gerekiyor. Yönetmeliğe göre çalışanın gebelik veya emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirmesi gerekiyor.

Hamile olan çalışan bunu sağlık raporuyla belgelendirdiği zaman, doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamıyor. Hatta yeni doğum yapmış çalışanın, doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması da yasaklanıyor.

Gebe veya emziren çalışan, günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamıyor.

Bu 7.5 saatin haricinde anne adaylarının doktor kontrolleri için sınırsız izinleri de var. Bu tedavi ve kontroller ne kadar sürüyorsa, anne adayı o kadar ücretli izin kullanıyor.



AYRIMCILIK YOK

İşverenlerin bu şartlara uymaması, anne adayına tazminat ve haklı fesih hakkı veriyor. Bu arada işverenler işe alırken ya da işten çıkartırken hamileliği gerekçe gösteremiyor. Bu ayrımcılığı yapmaları durumunda anne adayına yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalabiliyorlar.



İŞVEREN TEDBİR ALACAK

İşveren, hamile çalışanlar için şu tedbirleri almak zorunda:

● Gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, gece ve günün erken saatlerine çalışma konulamaz.

● Çalışma düzeni hamile çalışanın sağlığı düşünülerek düzenlenir.

● Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır.

● Hamile çalışanın stresli işlerde olmamasına özen gösterilir.

● Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır.



ALO 170'E BİLDİRİN

Eşinizle ilgili yapılan bu haksızlığı mutlaka ALO 170'e ve Cimer'e bildirin. Yukarıda da yazdığım gibi yönetmeliğe uymamaları da mkesai ücretlerini ödememeleri de haklı fesih ile tazminat hakkı veriyor.

Ancak işten ayrılmak istemiyorsa şikayet ederek hakkınızı arayabilirsiniz.

Anne adayı mesai yapmaz!

Bebek bekleyen kadın çalışanlar için özel şartlar hazırlanıyor. Bunun yanında çalışma saatleri de yeniden düzenleniyor. Kurallara uymayan işveren ceza alır.



PARASI ÖDENİR

Firmamızda 3 yıldır çalışan bir işçimiz işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. İşten ayrılan işçiye geriye dönük kaç yıla kadar izin ücreti ödenebilir? İzin parası ödeyecek miyiz? Bülent YAŞLI

İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar, yani 3 sene çalışmış ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.



YETİM AYLIĞI HAKKI

Hala devlette çalışmakta olan bir öğretmenim.

2006 tarihinde boşandım. 2008 tarihinde babam vefat etti. Babam da emekli sandığından emekliydi. Ben de emekli sandığına bağlıyım. Babamdan maaş alabilir miyim ? Sema BEKMAN

Yetim kız çocuğunun memur olarak emekli aylığı varsa, veya memur olarak çalışıyorsa vefat eden anne veya babasından dolayı yetim aylığı alamaz. Yetim aylığı alabilmesi için memur olarak çalışmıyor olması, memur olarak emekli aylığının olmaması ve bekar olması gerekir. Yetim kız çocuğu, işçi veya esnaf olarak çalışıyorsa, veya işçi veya esnaf olarak emekli aylığı alıyorsa, bekar olması halinde vefat eden memur anne veya babasından yetim aylığı alabilir.



MAAŞ ARTMAZ

Emeklilikten sonra 10 yıl sigortalı çalıştım. Emekli maaşımda farklılık olur mu? Ali PARLAK

Türkiye'de yasalarımıza göre emekli olduktan sonra çalışmakta sakınca yok. Ancak bu çalışma sırasında yatırılan primlerin emekli maaşınızla ya da yeni bir emeklilikle ilgisi olmuyor. Sadece sağlıkla ilgili primler yatırılıyor.

Bu yüzden sizin için ikinci bir emeklilik hakkı doğmadığı gibi emekli maaşınızı artırıcı bir etkisi de olmuyor. Ancak emekli çalışanların tazminat, izin, işe geri dönüş gibi hakları bakımından diğer çalışanlar ile bir farkı bulunmuyor