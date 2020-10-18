AK Parti’nin hazırladığı borç yapılandırma çalışması milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Bu hafta Meclis’e gelmesini beklediğimiz düzenleme bir af değil yapılandırma

Önceki gün AK Parti Grup Başkanı Mehmet Muş'un açıkladığı yapılandırma milyonlarca vatandaş tarafından uzun zamandır bekleniyordu. Pandemi döneminde borçların ertelenmesi gerek esnafa gerek vatandaşa nefes aldırırken önceki dönemlerden kalan borçlar için de bir yapılandırma talebi oluşmuştu. Bu yapılandırma ile birlikte hem esnaf hem KOBİ'ler hem de vatandaş önemli bir yükten kurtulacak.



DİKKAT, BU BİR AF DEĞİL

Öncelikle belirtelim ki bu düzenleme bir af değil. Yani borçlar silinmiyor. Ancak daha kolay ödenebilir hale getiriliyor.

Yapılandırmanın nasıl olacağı ile ilgili soruları yanıtlayan Muş, "Geçmişte yaptıklarımız var.

Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasında bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Geçmiş uygulamalara baktığımızda görüyoruz ki ana para borcu silinmiyor. Ancak bu güne kadar birikmiş olan faiz ve gecikme zamları siliniyor.

Borç belli oranlarda vade farkı ile taksitlendiriliyor. Böylece bir anda ödenemeyen borçlar kolay taksitlerle ödenirken faiz yükü de azaltılıyor.



KAMUYA OLAN TÜM BORÇLAR

Yine daha önce yapılan düzenlemelere baktığımızda kapsama kamuya olan tüm borçların girdiği görülüyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsama alınıyor.

Yapılandırma gerçekleştiğinde hacizler duruyor. Yapılandırma konusu olan borçların kesinleşmiş olması gerekiyor.



Özetle şu aşamalar gerçekleşecek:

● Tüm vergi ve SGK prim borçları kapsamda olacak

● Af değil yapılandırma yapılacak

● Teknik çalışma sonrası Meclis'e gelecek

● Geçmiş dönem yapılandırmalara benzeyecek

● Buna göre faizler silinip ana para borcu belli vade oranlarıyla taksitlendirilecek.



İSTİHDAM DA KORUNACAK

Bu arada istihdam paketinin de komisyonda görüşülmesine başlanacak.

İstihdam paketinde ise şu önemli başlıklar yer alacak.

● Hızla işe dönüş desteği devreye alınacak. Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya dönenlere prim desteği sağlanacak.

● İşsizlik ödeneği alanların primini devlet ödeyecek. İşsizlik ödeneği alırken iş bulanların primleri ödenek aldıkları süre kadar devlet tarafından ödenecek.

● 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. Hem esnek çalışma hem prim desteği verilecek.

● Türkiye'de esnek çalışma modelleri yaygınlaşacak.

● İlave istihdamın primi devletten olacak.