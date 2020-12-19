Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği düzenleme için genelge çıktı. Sağlıkçılar vazife malulü ve Covid-19 meslek hastalığı sayılacak. Peki hangi haklar gelecek? İşte cevabı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını ülkemizi de olumsuz ekilemeye devam ediyor. Gerek ekonomide gerek sağlıkta gerekse sosyal alanda alınan tedbirler ile Türkiye bu sorunu en az hasarla atlatan ülkelerden biri haline geldi. Hem işyerlerini hem çalışanları hem de hane halklarını koruyan önlemler alınmaya devam ediyor.

Türkiye virüsle savaşırken ön cephede hep sağlık çalışanlarını gördük. Hiç tanımadıkları insanlar için canlarını ortaya koyarak çalışan bu kardeşlerimize minnettarız. Halen de bu savaşta en önde mücadeleye devam ediyorlar. Bu uğurda birçok sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçoğu da virüse yakalanarak uzun süren tedavi süreçlerinde sıkıntı çekiyor.

Bu noktada geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde hepimizi sevindirdi. Başkan Erdoğan salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının, kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılmasının sağlanacağını söyledi.



TÜM HASTANELER AYNI KAPSAMDA

Daha sonra açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Vazife malullüğü ve meslek hastalığı mevzuatımızda yeri olan ve SGK olarak yıllardır süreçlerini yakinen takip ettiğimiz konular. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın durumlarını, kadrolarına göre, vazife malulü veya meslek hastalığı kapsamında hızlıca ele alıyoruz" dedi. Bütün bu açıklamalardan sonra beklenen genelge de yayımlandı.



BAŞVURULAR HIZLA SONUÇLANACAK

Sağlık Bakanlığı genelgesiyle sağlık çalışanları için yeni haklar da getirilmiş oldu. Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

Başvurular ilgili birim amiri (İl, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) sonrasında ise İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memurlar ile ilgili onaylanan başvurular İl Sağlık Müdürlüklerince Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında görev yapan çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular ise, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne gönderilecek. Edindiğimiz bilgiler ve daha önceki uygulamalara göre sağlanan haklar özetle şöyle olacak:



VAZİFE MALULÜ SAYILANLAR

● Vefat eden ya da çalışma gücünü kaybeden sağlıkçılar vazife malulü sayılacak



● Vazife malullerine veya yakınlarına belli şartlarda ikramiye ve hizmet süresine bakılmadan maaş ödenmektedir



● Maaşlara ek ödeme ve tazminatlar da eklenmektedir



● Bu durumdaki kişilere faizsiz konut kredisi imkanı sağlanmaktadır



● Yakınlarına devlet memurluğu hakkı tanınmaktadır



● Belli oranlarda vergi indirimi sağlanmaktadır



● Bazı faturalarda özel indirimler uygulanıyor



● Çocuklarına eğitim yardımları yapılıyor.



MESLEK HASTALIĞI SAYILANLAR

● Geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor



● Sağlık durumuna göre sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanıyor



● Vefat halinde yakınlarına gelir ve maaş ödeniyor



● Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği veriliyor



● Madde manevi tazminat ödenebiliyor.



12 AYLIK SÜRE BULUNUYOR

2000 yılında isteğe bağlı sigortalı oldum az prim ödedim. 2010 yılından sonra çalışmaya başladım. 2000- 2010 arası isteğe bağlı borçlarımı yapılandırabilir miyim? Fırat SUBAŞI 5510 sayılı kanunun 52'inci maddesinde, "ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89'uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz." hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının, prim ödeme süresi üzerinden 12 aydan fazla süre geçmiş aylara sigortalılıkları otomatik olarak silinir. Bu durumda uzun yıllar isteğe bağlı sigorta primlerini ödememiş bir kişi daha sonra primini toplu ödemek istese bile, içinde bulunduğu ayla birlikte en fazla 13 aya ait sigorta primini ödeyebilir, diğer aylara ait isteğe bağlı sigorta geçersiz hale gelmiş olacağından, istese de ödeyemez. Dolayısıyla sizin için böyle bir borç çıkartılmadığını düşünürsek bir yapılandırma imkanı da olmayacaktır. Zaten isteğe bağlı ya da normal sigortada geriye doğru boşlukları toplu ödeme diye bir uygulama da bulunmuyor.