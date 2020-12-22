Ocak ayı ile birlikte emekliler, memurlar ve işçilerin aylıklarına zamlar yapılacak. Çalışanların ve emeklilerin maaş artışlarında en büyük belirleyici ise enflasyon. İşte o hesap..

Ocak ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin, memurun ve işçinin maaşları da artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alırken, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek.



Milyonları ilgilendiren bir başka rakam ise bu ayın sonunda açıklanacak. Asgari ücret komisyonu üçüncü toplantısını bugün yaparken hem 7-8 milyon işçinin direkt alacağı yeni maaşı belirleyecek hem de 20 milyondan fazla çalışanın Asgari Geçim İndirimi'nin artışını da açıklamış olacak. Asgari ücret sadece bunları değil işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğini de artıracak.



İşte bütün bu rakamlar merak edilirken bazı ipuçları da gelmeye başladı. Son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.18 olarak açıklandı.



ENFLASYONUN 3-5 PUAN ÜZERİNDE

Şimdi bu rakamdan yola çıkarak bazı hesaplamalar yapalım. Eğer yıl sonunda enflasyon beklenti anketindeki gibi yüzde 14.18 çıkarsa 6 aylık enflasyon da yüzde 7.96 olarak hesaplanacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.96 olacağı anlamına geliyor. Yine memurların ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 3+3,96 olacağı ve enflasyon farkının ekleneceği de bu hesaptan ortaya çıkıyor.

Gelelim asgari ücrete. Asgari ücret artışı pazarlık masasında belirlense de son 10 yıllık artışlara baktığımızda enflasyonun 3 ya da 5 puan üzerinde artışların yapıldığı görülüyor. Bu 3 ya da 5 puanlık refah artışı eklenerek asgari ücret hesaplanırsa bu kez artış yüzde 17.18 veya 19,18 şeklinde olacak. Bu da yeni asgari ücret hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlayacak.



Asgari ücretteki bu artış kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı rakamlarını da etkileyecek.

Kısa çalışma ödeneğinin en düşük rakamı brüt asgari ücretin yüzde 60'ını işsizlik maaşı ise yüzde 40'ını oluşturuyor.

İşsizlik maaşının en üst rakamı brüt asgari ücretin yüzde 80'i, kısa çalışma ödeneğinde en üst maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.

Bu durumda bu rakamlarda yüzde 17.18 veya yüzde 19.18 oranında artmış olacak.









STAJ SİGORTASINA DİKKAT

Ticaret lisesinde 1990 sigorta girişim var. Ama 01.07.1991 SGK girişi yapıldı. 8300 günden fazla prim günü ödemem var. Fazla primler iade olur mu? Emekli yaşım kaç olabilir?

Stajyer sigortam dolayısıyla emekliliğim bir yıl geriye alınır mı? Akif ŞAHİN



Öncelikle şunu belirtelim staj sırasında yapılan sigorta tamamen meslek hastalığı ve iş kazasına karşı yapılan sağlık sigortası.

Dolayısıyla bu sigortanın emeklilik hesabıyla bir ilgisi yok.

Bunun için SGK'da hesaplama yaparken bu süreleri dikkate almıyor ve sigorta başlangıcı saymıyor.

O yüzden 1991 yılında normal çalışmaya başladığınız tarih sigorta başlangıcınız olarak dikkate alınacak.

Fazla ödenen primlerin geri alınması gibi bir uygulama yok. Onları zaten çalışırken ödemek zorundasınız kayıtsız çalışamazsınız. Çalıştığınız sürece de ödenecek. Emeklilik resen olan bir uygulama değil.

Siz istemedikçe emeklilik başlatılmadığı için çalıştığınız sürece de primler ödeniyor. Bu primler emekli maaşınızın hesabında kullanılıyor.

Staj sigortasının emekliliği bir yıl geriye alması gibi bir uygulama da bulunmuyor.